曹西平好惡分明超敢言！昔與包偉銘、潘若迪恩怨情仇 為「這件事」怒發文：詛咒我嗎？

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

資深藝人曹西平驚傳於昨（29）日深夜猝逝，消息震驚演藝圈。曹西平過去與包偉銘曾是綜藝節目《來電50》的主持搭檔，不過2人確曾因包偉銘結婚未通知、婚宴未出席等事蹟，頻頻傳出不和傳聞。雖然後續曹西平解釋已原諒包偉銘，不過2人上同一節目時，仍成為各大媒體焦點。

曹西平過去與包偉銘曾是綜藝節目《來電50》的主持搭檔，不過2人確曾因包偉銘結婚未通知、婚宴未出席等事蹟，頻頻傳出不和傳聞。（圖／曹西平、包偉銘 FB）

曹西平過去曾因為包偉銘的結婚喜訊是用臉書的訊息通知，讓他覺得不被尊重。除此之外，曹西平也認為當他家道中落時，包偉銘沒有出面關心。不過當包偉銘結婚時，曹西平仍大手筆包了8800元紅包祝福，強調彼此並沒有不合，但此舉卻被媒體解讀為「冤家」。然而對於包偉銘不解基本禮貌等，曹西平則是在受訪時就表示，「早已原諒包偉銘，希望大家不要再過問。」

廣告 廣告

除了包偉銘外，曹西平與潘若迪的糾紛則是自一卷節目的錄影帶開始。2015年，曹西平在節目《康熙來了》上曾指控20多年前借給潘若迪節目《六燈獎》的錄影帶，但潘若迪堅稱忘記、不知情，後續竟拿出自己手做的「紙紮錄影帶」要還給曾西平。

曹西平與潘若迪的糾紛則是自一卷節目的錄影帶開始。（圖／曹西平、潘若迪 FB）

潘若迪事後表示，自己真的想不出更合適的方式，前一晚還特別花心思製作「紙紮錄影帶」，並強調心意才是最重要的。他也提到，既然無法實際給對方，不如用焚燒的方式處理得比較快。然而，當他拿出「紙紮錄影帶」時，就連一旁的楊繡惠都當場錯愕，直言：「這是要燒給死人的吧！你神經病啊！」

事件曝光後，曹西平也在臉書發文表達不滿，「這是詛咒我嗎？好朋友誰說的？紙錄影帶燒給我嗎？節目效果這樣子對嗎？」對此，許多網友也在留言區表達反感，直指這樣的玩笑並不好笑。

此外，曹西平過去也時常在臉書發表個人看法，時常引發網友批評。然而，面對外界評論，他向來不避諱回應，甚至會直接在臉書與網友正面交鋒，作風相當直率。

更多FTNN新聞網報導

曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了

曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸

曹西平猝逝！已立好遺囑「名下財產都給他」 生前坦言恨透兄弟：遺產絕不給姓曹的

