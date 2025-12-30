曹西平孝順苦守母親遺願20年！遺憾沒道別多次悲痛發文 巨大打擊難承受

記者鄭尹翔／台北報導

資深藝人曹西平29日深夜驚傳在家中猝逝，享壽66歲，消息一出震撼演藝圈。向來以直率敢言形象著稱的他，其實在犀利外表之下，背負著一段長達20年、始終未曾癒合的喪母之痛。曹西平生前多次在社群平台坦言，2005年母親驟然離世，是他「一輩子最大的遺憾」，因為母子倆沒能見到最後一面，甚至「連一句道別都沒有」。

曹西平猝逝享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平曾透露，母親是家中的精神支柱，當支柱倒下後，「家也就散了」。母親過世後，他一度承受不了巨大打擊，在演藝事業仍處高峰時選擇淡出螢光幕，甚至獨自前往泰國定居，遠離熟悉的一切，那段時間被外界視為他對喪母最沉默、也最深刻的哀悼。

廣告 廣告

即便多年後重新回到演藝圈，曹西平始終無法真正走出失去母親的傷痛。他曾感慨，只要想到回家後再也看不到媽媽的身影，心中那道傷口就會隱隱作痛。外界常以「時間會沖淡一切」安慰他，但他卻直言：「不要叫我放下，這沒辦法放下，你們可以忘記，但我一刻都忘不掉。」

在曹西平心中，母親不只是至親，更是他一生中最忠實的粉絲。母親常叮嚀他：「你是大明星，出門要穿得體面，不能讓人家看不起，更不能讓家裡丟臉。」這句話成了他橫跨數十年演藝生涯的座右銘，也深深烙印在他的行事準則中。

曹西平曾回憶，母親生前總會細心替他剪報、收藏每一則新聞，當他感到疲憊或孤獨時，腦海裡浮現的，總是母親拿著剪報、眼神充滿驕傲的模樣。正因如此，即便母親離世後，身邊已沒有其他家人相伴，他仍努力工作、不輕言放棄，只為守住對亡母的承諾。

對曹西平而言，持續站在舞台上，不只是為了生活，更是一種信念——不論人生多低潮，都不能垂頭喪氣，因為他要永遠配得上母親當年那雙引以為傲的眼睛。如今斯人已逝，那份對母親的思念與承諾，也成為他留給世人最深刻的身影。

更多三立新聞網報導

曹西平猝逝！驚人遺產曝光不留給他 曾獨自還清千萬債務

曹西平猝逝乾兒子通報警消！忍痛放棄急救 曾被指定遺產唯一繼承人

龍千玉曝曹西平生前遺願！無緣嫂嫂情同親兄妹 感嘆人生如浮雲

曹西平同住乾兒子！才喊我回來了驚見倒臥在地 天人永隔悲痛欲絕

