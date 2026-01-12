曹西平安詳離世！丁寧曝他「生前最後狀態」：走得很浪漫

丁寧今（12）日現身曹西平靈堂弔唁。（圖／東森娛樂）





資深藝人曹西平上月29日在新北三重家中猝逝，享壽66歲，靈堂設置於冬瓜行旅板橋會館，今（12）日靈堂開放第3日，林美秀、許富凱、胡瓜、丁柔安、香蕉、無尊等人皆前來弔唁，稍早丁寧也親自前來致意，她憶起自己剛出道時經常受到曹西平鼓勵，每當心情很沮喪時為西平總會耐心安慰他，更誇讚她身材很好，讓她哭笑不得。

丁寧形容曹西平是一個「性情中人」，每次碰面時總會跟她說一些鼓勵的話，雖然兩人已經許久未見，但只要對方發文她都一定會回覆，她也坦言，在得知曹西平離世的當下心情很錯愕，還先反覆查詢是不是假新聞，直到後來得知曹西平離開的狀態，心情才感到有些欣慰。

丁寧透露，「我覺得他走得很好，我一直覺得一個人怎麼走，這就是你這輩子的德行，妳怎麼樣對待妳身邊的人，怎麼把善意帶給世界，你就會用什麼樣的方式離開。」認為死亡是一件必然存在的事情，能夠不留下遺憾是最好的，「我每天都在想說，我會不會明天就會掛掉，那我今天有沒有什麼事情要做，我要趕快做。」

丁寧也提到，稍早在靈堂時有與親友聊天，「他說曹哥真的很安詳，就是放著音樂，然後睡在溫溫暖暖的被窩裡面，乾兒子回來了要叫他起來吃飯，想說是不是睡太沉了，叫了兩次結果他走了，他沒有任何一點的痛苦，沒有任何一點的掙扎，我覺得其實這是一個很浪漫的事」。丁寧轉念一想也為好友感到開心，因為曹西平沒有任何痛苦，走得好看又帥氣。



