曹西平家中猝逝震驚各界》醫提醒：寒流過後仍是高風險期 孤獨與身心壓力不可忽視

資深歌手曹西平29日傳出在三重住處猝逝，享年66歲，消息震驚各界，死因仍待進一步釐清。（圖片來源／曹西平臉書）

藝人曹西平29日突然在三重住處猝逝，享年66歲，消息一出震驚各界。目前初步推測死因與內科疾病相關，引發外界對獨居長者健康風險的關注。

但多位醫師提醒，冬季猝死往往不是單一因素造成，而是生理與心理長期交織的結果，尤其對獨居者而言，風險更為隱匿。

回顧曹西平生前的社群貼文，他仍持續分享生活片段、對日常小事的感嘆與幽默評論，表面看似平靜，卻也流露出對人生與歲月的感懷。精神科醫師沈政男指出，這類「努力振作、卻帶著孤單感」的狀態，在中老年單身者身上並不少見，也往往容易被外界低估其心理壓力。

「猝死，也會發生在寒冷之後」低溫傷害是持續發酵的過程

胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，社會大眾常將冬季猝死簡化為「天冷那天出事」，但從醫學角度來看，低溫對人體造成的傷害並非一個瞬間，而是一段持續數天的生理壓力累積過程。

他說明，人體面對寒流時，會出現明確的時間軸反應。

首先，在低溫來襲的當天，周邊血管為了保護核心體溫會迅速收縮，導致血壓瞬間上升，心臟負荷增加；接著在2至4天內，壓力荷爾蒙分泌增加，加上冬季飲水量下降，血液黏稠度提高、凝血功能被活化；到了3至6天，若原本就存在動脈粥樣硬化，血管內斑塊在高壓與發炎狀態下變得脆弱，一旦破裂，便可能引發急性心肌梗塞或致命性心律不整。

黃軒強調，臨床上觀察到，不少心血管意外並非發生在最冷的那天，而是在氣溫回升後的幾天內，這正是所謂的「延遲效應」。

最危險的時刻，是「我以為已經撐過去了」

黃軒指出，真正的陷阱，往往來自心理上的鬆懈。寒流剛來時，大家警覺性高，穿得厚、活動少；但過了幾天，當氣溫稍微回升，或自覺已適應寒冷，便開始少穿衣物、忽略保暖，甚至忘記規律服藥。

然而，此時體內卻正處於血液最黏稠、血管最脆弱的臨界點，一點疏忽，可能就引發致命後果。

精神科觀點：孤獨與生命階段的壓力，會影響身體

除了生理因素，精神科醫師沈政男也從心理層面提醒，中老年單身者在父母過世後，往往會面臨更深層的孤獨感。許多單身者長年與父母同住，生活重心與情感支持高度集中，當主要依附對象離世，生活雖仍照常運轉，內在卻可能逐漸失去支撐。

沈政男指出，從曹西平的公開文字中，可以感受到他不時回味父母在世時的點滴，這樣的懷舊與感嘆，本身並非病態，但若缺乏穩定的情感支持，長期下來，容易轉化為慢性壓力、失眠或情緒低落。

他強調，心理壓力並不只是「心情不好」，長期的孤獨感、對生命意義的動搖，會透過自律神經、內分泌與免疫系統影響身體，進而增加心血管疾病、感染與猝發性疾病的風險。

時代變遷與身分轉換，也是隱形壓力

沈政男也提到，曹西平所屬的唱跳歌手世代，崛起於1980年代流行音樂快速轉型的時期，當年帥氣活潑、舞台光芒四射，但隨著產業變化，許多同輩歌手逐漸淡出主流舞台。對部分藝人而言，從被看見到退居幕後，本身就是一種身分與價值的調適挑戰。

即便表面上仍能幽默自處、持續創作生活內容，內在仍可能承受長期的自我調整壓力。

獨居者的最大風險：沒有人即時發現異狀

醫師們共同指出，無論是心血管事件、感染或代謝異常，獨居者面臨的最大風險，在於症狀出現時，可能無人察覺、也無法即時求助。長者或中老年人發生心肌梗塞時，症狀可能不典型，只是極度疲倦、頭暈或嗜睡，很容易被忽略。

黃軒提醒，既然寒冷對身體的影響可長達一週，保暖與健康監測就不能只做頭兩天。包括持續保護頭頸與手腳、清晨起床動作放慢、多喝溫水、規律服藥與密切量測血壓，都是降低風險的重要關鍵。

沈政男則呼籲，歲末年終之際，社會更應關注身邊的獨居者與單身長者，主動聯繫、邀約陪伴、支持與關懷本身，就是重要的心理與健康防護網。

社會應更多關注身邊的獨居者與單身長者，主動聯繫、邀約、陪伴，支持與關懷。（圖片來源／freepik）

醫師們強調，在死因尚未釐清前，無須對個案做任何推論，但透過此事件提醒社會，冬季猝死的風險，來自生理的延遲效應，也來自心理與社會支持的不足。

歲末將近，專家呼籲，彼此多一分關心、多一次問候，或許就能為身邊的人，多留下一道保護生命的防線。

