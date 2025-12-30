曹西平家中猝逝！三哥稱「非無人照料」：兄弟情分與關心始終都在

曹西平29日晚間驚傳在家中離世，享壽66歲。 圖：翻攝自曹西平FB

[Newtalk新聞] 出道40多年的66歲資深藝人曹西平在家中猝逝讓許多人相當不捨，先前一度因無家屬招領遺體，先被以無名屍處理。之後歌手龍千玉聯繫前夫、曹西平三哥曹南平，曹南平交由曹西平乾兒子治辦，稍早人在國外的曹南平也發聲回應：「兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。」

曹南平表示，得知曹西平離世，家人深感悲痛。事發時人在國外，目前已在儘速返台途中，已經與相關友人討論會一同妥善處理後事。兄弟一場，情分與關心始終都在。懇請媒體朋友理解家屬心情，避免過度揣測或渲染。弟弟並非無人照料，會一切依照弟弟的意願與相關程序，讓他平靜、有尊嚴地走完最後一程。

曹南平說：「懇請外界給予家屬一些空間與清靜，感謝各界的關心與體諒。本聲明發佈後，家屬將不再對外作任何回應。」隨後負責曹西平喪事的治喪小組也再次發聲明指出：「西平大哥生前與乾兒子Jeremy關係極為親近，長年生活相互陪伴、照料與支持，情感深厚，早已是至親家人。這份關係不僅為親友所熟知，亦是西平大哥生前高度信任、倚重的重要存在。」

治喪小組續指，在充分尊重曹西平生前心意的前提下，並經親屬代表曹南平理解與同意，正式授權由Jeremy負責統籌後續喪禮相關事宜與對外聯繫，確保整體安排能貼近曹西平一貫的生活狀態與價值選擇。曹南平返台後與治喪小組共同著手安排告別式後續事宜。靈堂相關規劃已在籌備中，待相關細節確認後，將統一對外公告。

