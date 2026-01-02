曹西平家中猝逝「不到1天就冒屍斑」？急診醫解答了

娛樂中心／彭淇昀報導

66歲資深藝人曹西平於12月29日在家中猝逝，被發現時，身上已出現屍斑，對此，有網友納悶，為何死亡1天就出現屍斑？意外釣出不少殯葬業、醫師、消防人士現身解答。

曹西平在家中猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平乾兒子在12月29日22時27分從日本回台返家後，發現曹西平倒臥在臥室電腦桌旁的地板上，雖然緊急打119求助，但消防救護員到場後確認，曹西平已經明顯死亡，身上出現屍斑呈現僵硬狀態，現場家屬為乾兒子，經過家屬確認放棄急救。

有網友在Threads上發文表示，「只有我覺得『在12月的大臺北死亡36~48小時左右便出現屍斑』這件事很不尋常嗎？」引發不少熱議。

有許多殯葬業者、消防人士紛紛留言解惑，「很正常，這在室內，溫度比室外高，普遍屍斑在1個小時後就會慢慢出現了，以36個小時來說，屍斑已經成深褐色」、「1-2小時就會變硬，1小時左右屍斑（血液沉澱）就會慢慢出現，半天就會從紅、深紅到褐色…一天都變黑了吧…這是跑現場看見的狀況…沒有學術」、「根據我從業過殯葬業的經驗，死後1-4小時就會出現屍斑了」。

此外，還有醫師在留言區解答，急診醫師「達特傑生」表示，「屍斑是什麼呢？就是我們的血管中血液會漸漸凝固然之後沉澱下來在皮下呈現出來的斑塊。舉個例子好了，你把新鮮豬血拿到室溫，你猜猜多久會凝固？所以啦～屍斑有時候在往生者過世後數小時就有可能出現了喔」。

