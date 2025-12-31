曹西平家中猝逝！「孤獨死1現象」：最怕總是自言自語

記者施春美／台北報導

藝人曹西平家中猝逝，震驚演藝圈。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團）

藝人曹西平29日猝逝，引發外界關注「孤獨死」。醫師黃軒表示，孤獨死不一定發生在老年人，為了確保自己不在世界中悄悄消失，應該做好一份「不孤獨備忘清單」，例如一個被你照亮的人、一個你願意麻煩的人、生活中有聲音與回應，而非整天只聽自己的腦內旁白。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，多數孤獨死的人，生前都不覺得自己很孤獨，他們通常會稱「我只是比較安靜」、「我不想麻煩別人」，直到有一天，沒人注意到他不見了。

「孤獨死，從來不是獨居那麼簡單。」黃軒表示，它像是一條隱形路徑，很久沒人主動問你最近好不好、生病時自己會想硬撐、習慣把痛、累、怕，往心裡收；然後，開始相信「我不重要，沒差。」

黃軒表示，為了避免孤獨死，民眾應幫自己做一份「不孤獨備忘清單」，不是為了熱鬧，而是為了確保自己不會在世界裡「悄悄消失」。

1.至少有一個「會發現你不見了」的人

當你三天沒出現，他會覺得怪；你沒回訊息，他會再敲一次；生病時，他知道。

2. 有一個「固定時間的存在證明」

例如每週一次固定電話、固定去的咖啡店／市場、固定健身或散步路線。這不是為了社交，而是讓世界知道，我們還活著。

3. 生病時，你不會只對自己說

當發燒、痛、心悸時，是否會告訴別人，還是只會想忍一下就好？孤獨最危險的時刻，不是沒人，而是你習慣什麼都不說。

4. 至少一個「你願意麻煩的人」

真正的連結，不是客氣。你敢請他幫你一個小忙，你不會因為聯絡他而內疚。不能麻煩人的關係，撐不起你倒下的重量。

5. 有一個「被你照亮的角色」

不是被照顧，而是被需要，例如一隻固定餵的貓、一個學生、一個等你出現的社群。被需要會讓人活得比較不容易放棄。



6. 你的生活，有「聲音與回應」

你會笑出聲，你會跟人說話，你不是整天只聽自己的腦內旁白。

7. 有一個「萬一怎麼了」的備案

應有緊急聯絡人、有人知道你的藥物與疾病、門禁與聯絡方式。這不是為了死亡，而是為了不被拖太久才被發現。

