曹西平家中猝逝！最後發文「交給老天」 曾癱軟倒地3天爬行求救保命

資深藝人曹西平29日在家中離世。圖／翻攝自曹西平臉書

資深藝人曹西平29日在新北三重家中離世，享壽66歲，日前才在社群寫下「一切交給老天爺的安排」，猝逝的消息一出也令粉絲們感到相當震驚。淡出演藝圈的他其實過去就有過在家突然癱軟倒地的狀況，最後是靠著意志力爬到家門口，向鄰居求救才成功保住性命。

資深媒體人胡孝誠過去曾在節目中透露，曹西平2005年離開演藝圈後前往泰國定居，某天起床突然下半身癱軟，整個人倒在地上無法動彈，躺了整整3天，連大小便都只能就地解放，最後是靠著意志力爬到門口，向鄰居求救後才緊急送醫治療保住一命；也因為發生這件事，曹西平才決定將泰國房子賣掉搬回台灣。

廣告 廣告

若是日常生活中出現頭暈目眩，甚至是失去知覺的狀況，台北醫院神經外科主治醫師丁賢偉建議，若是出現「心律不整」、「迷走神經暈厥」、「腦血管疾病」、「直立性低血壓」等4種症狀，一定要馬上就醫。

出現4症狀馬上就醫

⚠️心律不整

當心臟出現不規律跳動時，可能會產生血栓，若是打進腦部的話，容易造成「暫時性缺血性中風」，嚴重的話甚至可能導致猝死。

⚠️迷走神經暈厥

迷走神經是人體最長的神經之一，從腦部一路到腸胃，負責管理心臟的跳動等，若是出現異常狀況，可能會發生心臟痙攣，進而導致患者陷入昏迷。

⚠️腦血管疾病

常見的包括出血性中風、阻塞性中風，其中暫時性腦缺血要非常注意，因為這可能是大型中風的前兆。

⚠️直立性低血壓（姿態性低血壓）

許多人突然從臥姿變成站姿，心臟不夠力將血液打到腦部，就會出現頭暈、意識不清等情況，這對於正在服用高血壓藥物的患者，更容易出現類似情況。

進入冬季後，猝死事件頻傳，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，「冬季猝死」並非完全沒有徵兆，而是警訊「太輕、太模糊」，常常被誤認為只是疲勞或小感冒，因此遭到忽略，有5個警訊要特別留意。

5個警訊特別留意

⚠️不明原因的「異常疲勞」

不是熬夜造成的疲倦，而是明明睡夠，醒來卻仍然很累，甚至連日常活動都感到特別喘，身體有一種「怎麼都回不來」的沉重感。黃軒指出，研究顯示，心肌缺氧的早期表現，往往只是耐力下降與疲勞，而非劇烈胸痛。

⚠️胸口悶、緊、壓，但「不像疼痛」

不少人形容像是被壓住、卡一口氣，或誤以為是吃太飽、胃不適。黃軒提醒，這是因為冬季血管收縮，心肌缺血更容易被誘發，但症狀常被誤認為胃或肌肉問題。

⚠️清晨或夜間突然心悸、冒冷汗

尤其是在剛起床、半夜上廁所，或洗澡前後出現，這其實是交感神經過度活化的警訊，代表心臟電氣穩定度正在下降。

⚠️頭暈、眼前發黑、差點昏倒

這不只是單純低血壓，而可能是心臟短暫無法提供足夠血流。黃軒指出，在猝死個案回溯中，「近幾天有短暫暈眩」是經常被忽略的重要線索。

⚠️睡眠突然變差、半夜醒來心跳快

原本好睡，卻突然變得淺眠；半夜醒來心跳加快，醒後難再入睡，這常與自律神經失衡及夜間心律不整風險升高有關。

冬天症狀「不典型」

為何冬天的症狀特別「不典型」，黃軒表示，這是因為寒冷同時會影響3件事，血管收縮導致心臟負荷上升；血液變黏影響血栓風險上升；交感神經亢奮導致心律不穩。這些狀況都不是一次劇痛，而是一連串「小不對勁」。

什麼人需要「特別緊張」

如果有高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸史、家族早發心臟病、睡眠呼吸中止症、長期壓力大、睡眠不足的話，黃軒提醒，這些「輕微症狀」其實都不輕微，若是出現上述的症狀一定要「特別緊張」，進入冬天，請把「怪怪的感覺」，當成重要的健康訊號。



回到原文

更多鏡報報導

曹西平猝逝／臉書發完地震文後失聯 三重住處離世享壽66歲

曹西平猝逝／「這一生我做得非常好、沒讓爸媽丟臉」！月初感悟成人生總結 粉絲淚崩：快起來罵我醜八怪

曹西平猝逝／乾兒子下班喊「我回來了」 推門驚見他倒地僵硬、身冒屍斑