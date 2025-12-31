曹西平家中猝逝！醫嘆「3種人」最易孤獨死：外表開朗也中

記者施春美／台北報導

藝人曹西平猝逝，震驚演藝圈。（圖／翻攝自曹西平的粉絲愛團）

66歲藝人曹西平29日家中猝逝消息，引發外界對孤獨死的關注。醫師黃軒表示，「一個人老了，甚至未老時，也會孤獨死，被發現時屍斑也出現了。」這是一個值得思索的議題。孤獨死不一定發生在老年人，有3類人是高危族群，包括高壓工作者、獨居的中壯年、表面社交功能良好的人。

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，多數孤獨死的人，生前都不覺得自己很孤獨，他們通常會說「我只是比較安靜」、「我不想麻煩別人」、「大家都忙，我自己可以。」直到有一天，沒人注意到他不見了。

孤獨死≠獨居！而是倒下時有無人覺得不對勁

「孤獨死，從來不是獨居那麼簡單。」黃軒表示，它像是一條隱形路徑，很久沒有人主動問你最近好不好、生病時自己會想「撐一下」、習慣把痛、累、怕，往心裡收；然後，開始相信「我不重要，沒差。」

黃軒表示，真正重要的議題是，若一個人今天倒下，有無人覺得不對勁？不只是有無朋友，而是有沒有人知道你今天沒出現、不尋常；有沒有人會主動敲你一下；有沒有人真的「等你」。

黃軒表示，很多孤獨死發生在下列族群。

1. 高壓工作者

2. 獨居的中壯年

3. 表面正常、社交功能良好的人：越是看起來撐得住的人，越容易被世界誤以為「不需要關心」。

