曹西平家中辭世！治喪小組發4聲明 三哥將返台出席告別式

曹西平昨（29）日在家中安詳辭世。（圖／翻攝自曹西平臉書）





資深藝人曹西平昨（29）深夜驚傳離世，噩耗曝光後震驚演藝圈，不少藝人發聲哀悼，今（30）日乾兒子Jeremy神色哀戚抵達新北市立殯儀館配合遺體相驗，針對後事安排，治喪小組稍早也在曹西平臉書粉絲專頁發表聲明。

聲明中提到，「我們懷著無比沉痛與不捨的心情，謹此對外說明，資深藝人、我們摯愛的「四哥」曹西平，已於 2025 年 12 月 29 日在住處安詳辭世，圓滿走完他精彩而真誠的一生。」曹西平一生熱愛舞台，即便在人生最後階段，仍保持率真與坦然的態度。「如今，他已放下重擔，化作夜空中一顆溫暖而閃耀的星，靜靜守護著大家。」

至於後事安排，該聲明表示，親屬代表「 三哥」已正式同意並委任由曹西平乾兒子謝兒彌（小俊）全權處理，目前三哥正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴曹西平走完人生最後一段旅程。而「靈堂設置與告別式相關細節正積極籌備中」，將待時間、地點確認後再統一公告給外界。

同時，聲明也懇請外界給予家屬一些空間處理治喪事宜，避免過度揣測或前往打擾，「西平大哥生前常說，他不需要形式上的客套，只珍惜真誠的關心。在此，我們謹代表他，感謝多年來一路支持、陪伴他的粉絲與好友，謝謝你們給予他的溫暖與力量。」



