曹西平家中驟逝！享壽66歲 前天才發文嘆天災人禍

資深藝人曹西平昨(29)日深夜驚傳離世，警消到場時，判定死亡多時，初步排除外力介入，待釐清詳細死因。不過，死訊來的突然，也讓大票粉絲震驚不已，不敢相信前天還在臉書發文感嘆天災人禍，沒過多久就傳來遺憾消息，享壽66歲。

據了解，新北市政府消防局三重分隊昨晚22時27分接獲通報，趕抵曹西平住處後確認其到院前心肺功能停止，遺體已出現明顯屍斑及肢體僵硬，判定死亡多時，後續由曹西平乾兒子處理，忍痛放棄急救，詳細死因有待釐清。

如今翻開曹西平臉書，才看他在離世2天前感嘆發文，表示經過921大地震洗禮後，自己都不會跑，就是坐在那裡不會動，一切交給老天爺的安排，坦承會害怕，但認為該發生就發生了，想多了也沒有用，到了這個年紀有什麼好想的，繼續煮菜ING，「不知道我是經歷過太多事情之後，很多事情越看就越淡，什麼都不太重要了，天災人禍誰又可以躲得過呢？」沒想到，隔一天就傳出離世消息。





