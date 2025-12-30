曹西平家屬不願處理後事！乾兒子不忍發聲 最新191字聲明全文曝光

記者趙浩雲／台北報導

資深藝人曹西平今（30）日驚傳驟逝，享壽66歲，消息曝光後震驚演藝圈。曹西平過去以歌手身分走紅，近年雖淡出螢光幕，仍受到不少粉絲關注。對此與他關係最為親近的乾兒子Jeremy使用曹西平的臉書發文，首度對外公開說明。

乾兒子Jeremy在文中以「四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy」，坦言目前情緒混亂，「很多話我想說，但目前沒有任何思緒」，並直接表明訴求，希望能找到與曹西平有血緣關係的家人，請求對方同意將後事交由他處理。

曹西平。（圖／翻攝自曹西平臉書）

他表示因自己與曹西平並無法律認定的父子關係，導致在實務上遭遇諸多阻礙，「警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事」，甚至面臨需由官方公告招領的狀況，讓他相當心痛與無助。

曹西平乾兒子聲明全文：

四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy。

很多話我想說，但目前沒有任何思緒

目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。

請你們把四哥的後事全權交予我處理。

因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者不讓我好好處理四哥的後事。

我不想要讓 檢察官相驗大體 四哥是睡著走的 無病無痛

明明我是最親的兒子 最後還要公告招領

我該怎麼做 才能好好保護四哥 才能好好幫四哥處理好人生的大事

四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我

