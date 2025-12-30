曹西平封號「西城秀樹」是誰？曾翻唱〈Y.M.C.A.〉成經典

娛樂中心／李明融報導

資深藝人曹西平29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場時已經出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲，消息曝光後，震驚各界，紛紛對這位「台版西城秀樹」表達懷念之意，而曹西平的封號「西城秀樹」是日本當代的超級歌星，曾翻唱Y.M.C.A.主題曲的〈YOUNGMAN〉在亞洲掀起一陣旋風，成為一個時代的標記。





曹西平封號「西城秀樹」是誰？日本傳奇曾翻唱〈Y.M.C.A.〉成經典

西城秀樹是日本流行音樂史上極具代表性的動感巨星，是1970年代的「新御三家」。（圖／翻攝自X）

廣告 廣告

西城秀樹是日本流行音樂史上極具代表性的動感巨星，與鄉廣美、野口五郎並稱為1970年代的「新御三家」。他不僅是偶像，更是將搖滾元素帶入日本主流樂壇的先驅，他以充滿爆發力的菸酒嗓和華麗的舞台動作著稱。他最廣為人知的成就，就是將美國團體VillagePeople的〈Y.M.C.A.〉改編為日語版的〈YOUNGMAN(Y.M.C.A.)〉。這首歌在1979年引爆全日本甚至全亞洲的熱潮，其招牌的「Y-M-C-A」手勢成為了跨世代的文化符號。當時年少的曹西平正是因為同樣具備華麗舞台服裝（墊肩、緊身衣）、大膽的肢體動作（哨子、舞步）、充滿力量的舞台存在感等舞台特色被譽為「台版西城秀樹」；西城秀樹是舞台表演的先驅，他是日本首位在大型體育場（如大阪球場、後樂園球場）舉辦個人演唱會的藝人，當時引進許多最先進的舞台特效，包括「吊鋼絲演出」、「雷射光與煙火」等，除了歌手身分，西城秀樹也參與影視演出。最令現代動漫迷印象深刻的，是他演唱了動畫《櫻桃小丸子》的經典片尾曲〈跑起來老實人〉（走れ正直者），《櫻桃小丸子》作者櫻桃子本身也是西城秀樹的粉絲。





曹西平封號「西城秀樹」是誰？日本傳奇曾翻唱〈Y.M.C.A.〉成經典

西城秀樹儘管晚年身受兩度中風（腦梗塞）之苦，依舊堅持登台演唱。（圖／民視新聞網）

西城秀樹晚年飽受兩度中風（腦梗塞）之苦，導致說話與行動受阻。然而，他並未選擇隱退，而是堅持進行復健，甚至在半身麻痺的情況下依然堅持登台演唱。他這樣「直到死前都要當偶像」的精神大大展現了日本職人精神的民族特色，2018年5月16日，西城秀樹因心臟衰竭於橫濱逝世，享壽63歲。他的離去象徵著昭和時代動感偶像巨星的隕落，但他留下的音樂與熱血精神，至今仍深刻影響著亞洲流行文化。除了〈YOUNGMAN(Y.M.C.A.)〉，西城秀樹的曲風橫跨了搖滾、流行與抒情，他充滿張力的嗓音和華麗的舞台動作，定義了一個時代，包括〈傷痕累累的蘿拉〉 (傷だらけのローラ)、〈火熱的夏日〉 (炎) (1978)、〈Turn Turn Turn〉 (ギャランドゥ) (1983)等都是其生涯經典代表作。









原文出處：曹西平封號「西城秀樹」是誰？日本傳奇曾翻唱〈Y.M.C.A.〉成經典

更多民視新聞報導

曹西平驟逝粉絲不捨！湧臉書留言：罵我們「醜八怪」

曹西平生前鬧翻兄弟！曾立遺囑：遺產全給「他」

曹西平「醜八怪」成絕響！生前唯一親人是「台語歌后」

