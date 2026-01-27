曹西平待員工如己出！丁寧讚「祂接住好多孩子」感動：四哥真的很愛他們

記者趙浩雲／台北報導

丁寧送別曹西平。（圖／記者趙于瑩攝影）

資深藝人曹西平去年底辭世，享年66歲，今（27）日舉辦告別式，現場聚集眾多演藝圈好友與親近後輩送別四哥最後一程。演員丁寧出席後感性分享，直言曹西平一生最讓她感動的，是他對乾兒子以及飾品店員工的照顧「就像爸爸一樣」，這份愛早已超越血緣，也讓她在告別式現場深受觸動。

丁寧形容，這是她參加過「最溫馨、最輕鬆的一場告別式」，更笑說不能稱為告別式，否則一定會被四哥「嗶嗶嗶罵醜八怪」，應該叫做「曹西平告別演唱會」。她認為，曹西平的一生，其實為身邊的人上了好幾堂重要的人生課：第一堂課是「孝順」，不是等到有錢、有空才開始，而是願意付出最珍貴的時間陪伴，無論是否富有；第二堂課則是面對人生起伏，高峰時不必驕傲，低谷時也無須羞愧，只要好好過自己的生活，即使遍體鱗傷，也要抬頭繼續往前走。

而讓丁寧最有感觸的，是她口中的第三堂課：「沒有血緣關係的人，只要彼此珍惜，感情也能超越血緣」。她提到，從曹西平與乾兒子Jeremy小俊的深厚情感，到告別式現場每一位員工努力擠出笑容、忍住眼淚的模樣，就能看出大家有多愛四哥，也因為「四哥真的很愛他們」。

曹西平告別式於今日舉行。

她也特別提到，這些年輕人正值徬徨、無助的階段，有些人甚至沒有家人在身邊，但曹西平就像一位熟悉的父親，願意照顧、鼓勵他們，提醒他們「你有多好」，這樣的支持對孩子而言是極大的溫暖，「甚至有些父母親都不一定能做到」。寧深信在這樣巨大的愛之中，孩子不會走錯路，因為曹西平接住了每一個在他身邊的年輕人，「都像親生的一樣」。

丁寧認為曹西平活成了一本書，精彩、有意義，也讓大家看得目不轉睛。談到離別，丁寧認為，曹西平的離開彷彿也是他精心安排的一部分，溫柔、安靜、不驚動任何人地轉身離開，「這個轉身，超帥」。她最後向四哥喊話，表示這群被他笑稱為「醜八怪」的人，會繼續好好過人生。

