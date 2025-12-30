曹西平後事全安排好？他早交代3細節 坦言最怕「一個人在家走了」

曹西平曾在節目中談及獨居恐懼，感性分享與乾兒子的深厚情誼。（圖／翻攝自YouTube，11點熱吵店）

資深藝人曹西平於2025年12月29日辭世，享壽66歲。他生前曾在節目《11點熱吵店》中感性分享對獨居老年生活的恐懼，坦言因不想獨自面對人生終點，特別邀請乾兒子 Jeremy 與其女友同住。節目播出時，他語帶哽咽地說：「我很多朋友就是這樣，一個人在家裡突然就走了，我很怕。」

在鏡頭前以直言敢言聞名的曹西平，私下卻是極其溫柔細膩的人。他不僅主動承擔起家中所有瑣事，包括洗衣、洗碗、倒垃圾等，也曾在節目上流露出對晚輩的深厚情感。他提及，乾兒子 Jeremy 的手部皮膚對清潔劑過敏，為此他甘願一人負責所有家務，絕不讓對方動手。

這份關係不只建立在生活的互助，更深植於情感的信任。曹西平曾向 Jeremy 交代清楚身後事安排，三個重要細節包括：一、所有重要文件與物品的位置已交代清楚；二、希望後事從簡、低調處理，不需通知外人；三、希望由最親近、熟悉的人處理後續事宜。他說：「有一天我走的時候，所有東西你都知道在哪裡，你就幫我處理，簡單就好，不用通知誰。」

節目中，他動情感謝乾兒子與其女友的陪伴，「我很謝謝你們兩位陪我度過我人生最後的一里路。」這段話如今聽來格外令人動容，也讓外界見到他在人生後期對家庭溫暖的渴望。

Jeremy 也曾在公開影片中提到，曹西平在風雨天會主動拿錢給女友搭計程車、親自下廚煮她愛吃的家常菜。他回憶兩人情誼始於自己年輕時，在曹西平經歷人生低潮、經濟拮据之際，仍選擇留在他身邊支持。「等你出來上電視再給我們錢就好」，這句話深深打動曹西平，從此兩人情同父子。

曹西平雖然離開，但他對人情的細膩體察與生前無聲的安排，留下了許多讓人敬佩與感懷的篇章。

