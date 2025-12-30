曹西平後事可以辦了！前嫂嫂龍千玉聯絡前夫獲授權 乾兒子全權處理

藝人曹西平驟逝，後事經家屬授權由乾兒子Jeremy處理。（翻攝自曹西平臉書）

藝人曹西平昨晚在家中猝逝，享壽66歲，他生前未婚無子，與4個親兄弟又鬧翻，警方通知曹西平兄長，兄長一度不願出面處理曹西平後事，所幸歌手、「前嫂嫂」龍千玉出手相助，今（30日）透露已聯繫到曹家三哥、前夫曹南平，曹南平已授權曹西平的乾兒子Jeremy全權處理後事。

曹西平29日晚間在新北市三重住處驟然辭世，警方聯繫曹西平二哥，但二哥拒絕出面處理，嘗試聯繫其他家屬均未獲回應，而乾兒子Jeremy因無法律血緣關係無權處理後事，他擔憂曹西平成為「有名無主屍」，發出聲明向曹西平家人喊話：「求你們將四哥的後事全權交予我處理。」

歌手龍千玉曾是曹西平三哥的妻子，雖然已結束婚姻關係，她與曹西平卻保持良好關係，兩人交情長達45年，得知曹西平死訊，難過在臉書悼念：「四哥，慢慢走，您永遠在我心裡。」得知聯繫曹西平家屬有困難，龍千玉也拋開過去與前夫聯絡，讓前夫同意授權Jeremy處理曹西平後事，並安慰粉絲「請不要擔心」。