曹西平後事委託乾兒子Jeremy統籌！三哥確定返台告別 曹家手足僵局露曙光

曹西平三哥確定返台，出席曹西平的告別式。（翻攝自「曹西平的粉絲愛團」臉書）

演藝圈傳來沉痛消息，資深藝人曹西平驚傳昨（29日）於住處辭世，享壽66歲。由於曹西平生前未婚，加上多年與兄弟不相往來，家屬接獲死訊時一度拒絕出面處理，後經三哥前妻、歌手龍千玉協調，暫定委由乾兒子Jeremy全權處理後事。稍早，乾兒子發出聲明，除了向外界說明曹西平後事的安排，也表示三哥確定返台出席告別式。

最後發文：一切交給老天安排 曹西平坦然面對告別

曹西平臉書粉專稍早發出最新聲明，表示這份離別來得突然，對所有親友與粉絲而言皆是難以承受之痛。曹西平一生熱愛舞台，始終以真性情示人，他在人生最後階段依然保持坦然。聲明中提到，正如曹西平在生前最後一篇貼文中所寫：「一切交給老天爺的安排。」他已放下重擔，化作閃耀的星星守護大家。

三哥授權委任：乾兒子 Jeremy 統籌喪葬事務

針對外界關心的後事處理權，聲明中給出明確答案：經親屬代表「三哥」正式委任，曹西平的所有喪禮事務，將全權由與他情同父子的乾兒子Jeremy統籌。Jeremy長年照料曹西平的生活起居，曹生前也曾公開表示要將財產留給他，如今正式獲家屬授權，也讓外界懸著的一顆心落地。

三哥將親自返台送別

聲明也透露，曹西平的三哥目前正全力配合相關治喪流程，並將親自返台出席告別式，陪伴曹西平走完人生最後一段路。這也意味著長期以來曹家手足之間的僵局，在生命的終點前，家屬仍選擇共同完成他的最後大事。

靈堂籌備中：懇請外界尊重家屬隱私

目前關於靈堂設置與告別式的細節正積極籌備中，待地點與致意時間確認後，治喪小組將統一對外公告。聲明最後強調，曹西平生前不愛客套，只珍惜真誠關懷，懇請媒體與大眾在此悲痛時刻，給予家屬空間與尊重，避免過度揣測，讓他能安靜、尊嚴地離去。

