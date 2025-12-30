曹西平後事有著落！大咖女星居中協調「乾兒子可全權處理」

曹西平驚傳逝世。（圖：曹西平臉書）

66歲資深藝人曹西平昨天（29日）猝然離世，消息震撼演藝圈。由於他生前與曹家兄弟關係疑似破裂，外界一度傳出家屬不願出面處理後事，恐怕讓曹西平身後事陷入僵局。與他情同家人的乾兒子Jeremy也因此在社群平台發文求助，希望能取得處理權，避免曹西平成為無名屍。對此，曾是曹西平三哥妻子的龍千玉則說明，已經聯絡上曹家人，乾兒子現在已經有權利協助處理後事了。

Jeremy發出聲明指出，曹西平是在睡夢中安詳離開，生前並無病痛，然而因兩人並非法定父子關係，警方及相關單位依法難以讓他全權處理後事。他痛心表示，自己明明是最親近的人，卻可能面臨大體須公告招領的情況，內心備受煎熬，只希望能妥善守護並完成曹西平人生最後一程。

得知狀況後，歌手龍千玉緊急出面協調，主動聯繫曹西平的三哥。綜合媒體報導，龍千玉轉述，目前已取得曹家三哥的授權，同意由乾兒子協助處理相關事宜，請外界與粉絲放心。據悉曹西平生前曾跟Jeremy交代好後事，更向Jeremy與其女友道出感謝之情「所有東西你都知道在哪裡，你就幫我處理，簡單就好，不用通知誰，我很謝謝你們兩位陪我度過我人生最後的一里路。」