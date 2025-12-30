曹西平後事無人處理？ 龍千玉曝進度 含淚慟別：您永遠在我心裡

龍千玉發聲悼念曹西平。(圖／中時資料照)

資深藝人曹西平昨晚（29日）猝逝家中，生前因為照料父親的問題，與手足們鬧得不愉快，如今胞兄表示不願意出面處理後事，讓乾兒子Jeremy無助發聲，盼將處理後事的權力交給他，而被他視為唯一親人的前嫂嫂，也就是台語歌后龍千玉，稍早發聲悼念：「四哥，慢慢走，您永遠在我心裡」，同時表示已聯繫上曹家三哥授權處理後事事宜。

龍千玉稍早在臉書發文悼念，從17歲就認識曹西平至今，已經長達45年，對於他的印象一直以來都很善良、孝順，也常常向旁人宣導「百善孝為先」的觀念，她透露去台中探視曹西平時，曹西平卻剛好返回台北，彼此錯過能夠相遇的機會，如今就此天人永隔，讓龍千玉悲痛表示：「沒想到，這一次，變成了我永遠也追不到您的一次」。

龍千玉離婚之後，與前小叔曹西平依舊保持聯繫。(圖／中時資料照)

回想起與曹西平生前相處的點滴，讓龍千玉心中滿是感激，「謝謝您這一輩子對我的呵護與鼓勵，謝謝您總是默默照顧我、替我撐著，您給我的溫暖，我一輩子都不會忘記，四哥，慢慢走，您永遠在我心裡」，感人肺腑的一席話，讓眾人全紅了眼眶，對於曹西平後事疑似沒有家屬願意處理，龍千玉表示目前有聯繫上曹家三哥，三哥會授權處理後事，請粉絲們不要擔心。

龍千玉曾與曹西平胞兄曹南平有過一段婚姻，兩人育有1子1女，離婚後與小叔曹西平依舊維持聯繫，彼此將對方視為家人，關係依舊相當親密。

