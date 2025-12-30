曹西平後事規劃公開！乾兒子同台暖哭他：陪我度過最後

曹西平後事規劃公開，乾兒子昔露面逼哭他。（資料圖／陳俊吉攝）

資深藝人曹西平29日被證實離世，他的乾兒子下午已前往殯儀館認屍，神情十分悲傷。曹西平過去因親人爭議聲稱自己已經沒有家人，平時陪伴自己的是乾兒子Jeremy，因此揚言將名下財產留給對方。其實Jeremy曾在節目上露面，不僅坦承兩人雖無血緣卻感情深厚，還曝光曹西平的後事規劃。

曹西平的乾兒子曾透過節目《11點熱吵店》吐露真心話，表示自己與女友平時就跟曹西平住在一起，曹西平對小倆口非常好，除了會在雨天給錢叮嚀搭計程車通勤，也會親自下廚準備晚輩愛吃的家常菜，而且曹西平知道乾兒子的皮膚接觸清潔劑會脫皮，所以常常是曹西平洗碗、洗衣服，絕不讓晚輩碰觸，令乾兒子真誠脫口「我愛你」。

聽完乾兒子的一番話，曹西平立刻紅了鼻子、雙眼，坦言幾年前因為擔心獨自在家會發生意外，所以邀請乾兒子同住，並將其女友視為兒媳婦，感性說：「天天做菜我很開心，然後我也覺得每天起床，我都有看到人，雖然我洗衣服、倒垃圾，但是憑良心講我還滿開心的」，尤其他最感動的是，2位年輕人跟他沒有血緣關係，卻願意這樣與相差約40歲的人一起生活。

曹西平直言，如果是一般17、18歲的年輕人，應該不會這樣，所以他非常謝謝乾兒子及其女友，還鬆口如果哪天離開了，「你把所有的東西，你都知道在哪裡，你就幫我處理，簡單就好，不用通知誰」，更落淚直呼：「我很謝謝你們兩位，陪我度過我人生的最後一哩路，真的不是他謝謝我，我應該謝謝他們」，曹西平與乾兒子的深厚情誼也逼哭不少來賓。

