曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」

【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後來跨足主持界，因在家排行老四，有「四哥」的綽號。他終身未婚，又因4兄弟爭產、棄養父親，早已與家人斷絕往來，除了「無緣三嫂」龍千玉，曾透露是生命中唯一的「親人」。

龍千玉（左）和曹西平雖無緣當家人，但是好閨密。（圖／翻攝曹西平臉書）

曹西平的父親是醫師，幼年家境優渥，有3個哥哥、1個弟弟，後來爆出兄弟爭產事件，他幾度公開指責兄弟們棄養父親。後來，他獨自照顧父親，直到2005年曹父逝世，一度傷心淡出螢光幕2010年才重返演藝圈。



今年5月母親節，曹西平發文感嘆，一生最大的遺憾，就是母親離世時，母子倆連道別都沒，「太快了，根本不敢相信妳已經離開這麼多年，每次經過台中公園（路）家門口都非常難過，媽媽一走，這個家怎麼會變成這樣子」？



曹西平終身未婚、膝下無子，近年經營飾品店，認了乾兒子，近幾年較少上節目，與演藝圈幾無聯繫，僅與他三哥有過一段婚姻的龍千玉，不時找他敘舊，對他頗為照顧，維持情誼多年。當初他到台中展店，龍千玉更是前往探望、一起在店內吃便當。

