曹西平恐成「有名無主屍」 乾兒子求家屬授權處理後事

資深藝人曹西平29日深夜被發現在家中猝逝，享壽66歲，其遺體暫時存放新北市立殯儀館，預計今天下午1時進行相驗，但由於曹西平胞兄表示「不願出面處理」，之後殯葬處將依規定比照「有名無主屍」辦理。

曹西平29日深夜被發現在家中猝逝。（圖／翻攝自曹西平直播同樂會臉書）

曹西平乾兒子Jeremy稍早透過臉書發聲，表示有很多話我想說，但沒有任何思緒，目前只想尋求跟四哥（曹西平）有血緣關係的人，能將四哥的後事全權交予他處理。因為他們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助，讓他好好處理四哥的後事。

Jeremy表示，如果有認識四哥家人的人，求你們幫助請他們同意讓四哥安息。同時他也不想要檢察官相驗大體，因為四哥是睡著走的、無病無痛，「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領」。

警方指出，由於曹西平的家屬不願出面處理，只能將遺體暫時冰存在新北市殯儀館，依「有名無主屍」辦理，之後由刑大公告認領，25天後若無人來認領，將採集DNA存檔，後續進行聯合祭奠，並火化安置於公墓或公立納骨塔。

