曹西平恐成「有名無主屍」！乾兒子求曹家人：讓我好好處理四哥後事

資深藝人曹西平於昨（29日）深夜10時許，在新北市三重區河邊北街的住處驚傳猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝自Facebook／曹西平的粉絲愛團）

資深藝人曹西平於昨（29日）深夜10時許，在新北市三重區河邊北街的住處驚傳猝逝，享壽66歲。當晚，曹西平的乾兒子、34歲的吳姓男子Jeremy發現曹西平倒臥在房間內，已無呼吸心跳，隨後便忍痛放棄急救並報案。Jeremy事後也悲痛表示，雖無法律認定父子關係，自己仍希望盡全力處理四哥（曹西平）後事，讓他安息。

警方事發後聯繫曹西平胞兄，但對方表示不願出面處理，遺體因此被送往板橋殯儀館冰存，待刑事相驗釐清死因。依照新北市「有名無主屍」處理流程，檢察官相驗完成翌日起14日內，須將遺體相關資料報請警察局公告認領，若逾期25日仍未認領，則由殯葬處依規定處理。公告期間內，DNA、指紋等資料也會送至新北市刑大建檔比對，並副本備查刑事局。

對此，曹西平的乾兒子Jeremy今（30日）稍早透過曹的粉絲社群發文，向曹家人喊話。他表示，有很多話想說，但目前沒有任何思緒，當務之急是尋求與曹西平有血緣關係的家屬，懇請家人將後事全權交由他處理。

他坦言，「因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓我好好處理四哥的後事。」讓他感到無助與心碎。他希望能盡最後一份心力，讓曹西平安息。

Jeremy悲憤嘆，「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領，我該怎麼做，才能好好保護四哥？才能好好幫四哥處理好人生的大事。」他也提到，曹西平走得安詳，「是睡著走的，無病無痛」，因此不希望遺體再接受檢察官相驗，「四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我。」

