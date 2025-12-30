曹西平恐「比照無名屍收埋」 家屬無回應！乾兒子悲慟首發聲：懇請家屬授權

乾兒子因無與曹西平法律認定的父子關係，無法處理後事，警方只能依法通報新北殯儀館，比照無名屍先將遺體載送新北市殯儀館冰存。（翻攝自曹西平臉書）

66歲資深藝人曹西平驚傳29日深夜10時許於三重住處驟然辭世，震驚演藝圈，由於乾兒子Jeremy非親屬，依法無權處理、或委託後事，然而警方通知曹西平家屬，對方拒絕出面處理，且死者後事相關程序須由家屬授權，因暫無人出面處理，目前比照無名屍。對此，乾兒子Jeremy今（30日）透過粉專發聲，悲慟向曹家人喊話。

曹西平猝逝三重住處，發現遺體的乾兒子Jeremy未權力處理後事，警方經通知曹西平家屬後，對方拒絕出面處理，後續嘗試聯繫曹的其他兄弟，但均未獲回應。

廣告 廣告

據《自由時報》報導，警方最後依法通報新北殯儀館，比照無名屍先將遺體載送新北市殯儀館冰存，待檢方相驗後，將依新北市處理無名屍辦法，由刑大公告認領，25天後無人認領，便採驗DNA後，聯合祭奠、火化、收埋公墓或公立納骨塔。

警方也透露，類似有名無主、暫時無人願出面處理的遺體，僅能家屬授權處理，官方未取得家屬、或授權時，因此只能比照無名屍處理。

對此，稍早乾兒子Jeremy悲慟透過曹西平粉專向曹家人喊話，指當務之急是尋求與四哥有血緣關係的人，懇請家屬能將後事全權交由他處理，坦言2人因無法律認定的父子關係，導致警方與相關業者目前無法讓他處理四哥的後事，眼見自己最親的人卻在程序上受阻，讓他備感無助，心碎發問「我該怎麼做，才能好好保護四哥？」

更多鏡週刊報導

乾兒子返家驚曹西平倒地無心跳 晚年「沒血緣卻如家人」他成最後依靠

約女網友回家約會「反被下藥迷劫」 20多歲正妹被逮！拘捕照火辣身材反成焦點

昔30張無碼寫真外流！童顏巨乳攝影師6年後回來了 網看傻：越來越犯規