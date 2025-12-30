曹西平感嘆「沒家人」！兄弟反目內幕起底 怒嗆姪子、姪女冷血到極點

（記者張芸瑄／綜合報導）資深藝人曹西平29日晚間被發現陳屍於新北三重住處，享壽66歲。這位出道逾40年的演藝圈前輩，晚年多次在公開場合與社群發文中感嘆「沒有家人」，情緒字句飽含孤獨與無奈。事實上，他與家人之間的心結早已存在多年——父母相繼離世後，他與4位親兄弟關係決裂，甚至在父親生前的照護問題上徹底撕破臉。

曹西平的父親是台中知名泌尿科醫師，母親則以開朗熱情與廚藝聞名。當年他們在自家診所後方經營「聯美歌廳」，許多藝人常至曹家作客，吃飯、聊天，甚至免費看診。然而在母親過世後，家庭氣氛驟變，兄弟情誼也隨之瓦解。曹西平曾痛心指控兄弟們「棄養父親」，讓他獨自扛起照顧責任，直言：「事情過了那麼多年，我還是無法接受，怎麼可以對父親做這樣的事。」

廣告 廣告

他也曾透露，母親過世時，部分兄弟未出席喪禮，甚至有人拒穿孝服。葬禮當日，五兄弟無法全員到齊，讓他倍感心寒。他難掩哀傷地說：「曹媽媽這輩子為孩子付出那麼多，幫每個人完成夢想，最後卻連個完整的葬禮都得不到，真的太不值得了。」

除兄弟間恩怨外，曹西平晚年也曾在社群多次提到，自己多年來資助姪子、姪女，甚至替他們買房，但當他身體狀況不佳、獨居生病時，對方卻冷漠以對，讓他徹底心寒。他曾在文中寫道：「四叔生病了你們可知道嗎？你們還算曹家的人嗎？太冷血了，根本無情無義。」

反觀無血緣的乾兒子Jeremy，卻在他晚年一路陪伴、照料日常生活。曹西平多次公開感謝對方，坦言是這份真情讓他重新體會到「家人」的意義與溫度。如今噩耗傳出，粉絲與演藝圈好友紛紛留言哀悼，感嘆他一生真性情、愛恨分明，卻也走得格外孤單。

更多引新聞報導

曹西平猝逝家中！享壽66歲 前天才發文「一切交給老天」成遺言

曹西平66歲辭世 曾在異鄉昏倒3天無人知 為「保命」不敢獨居

