曹西平憂獨居猝逝！乾兒子同住「公開私下暖舉」他一聽激動淚崩

記者徐珮華／綜合報導

曹西平（四哥）昨（29）日深夜在家猝逝，享壽66歲，消息震撼演藝圈。父母雙亡、又與4位兄弟鬧翻的他，生前與乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，對方過去也曾在節目中對他真情告白，讓他當場淚灑攝影棚，場面令人動容。

曹西平猝逝享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平看似脾氣火爆，私下其實十分暖心，也相當照顧後輩。Jeremy透露每逢天氣不佳，曹西平擔心他女友步行前往捷運站不安全，都會主動拿錢讓她搭計程車；知道女友喜歡家常菜，便親自買菜、下廚，甚至牢記每個人的口味；而Jeremy手部容易脫皮，曹西平更是包辦洗碗、洗衣等家務，「不讓我碰，也不讓我幫忙。」

廣告 廣告

Jeremy真情告白曹西平。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

Jeremy將曹西平種種暖舉銘記在心，坦言對方心直口快，難免得罪人，但也喊話他為自己、別為酸民而活，「你還有我們，所以曹大哥我愛你，加油！」此話一出，曹西平瞬間淚崩，直言雖然承擔許多家務，但每天替他們做菜、早上起床看到家裡有人，都讓他感到無比幸福。

曹西平感動淚崩。（圖／翻攝自《11點熱吵店》YouTube）

曹西平坦言不少朋友獨居猝逝，擔心同樣的事情發生在自己身上，才會邀請Jeremy和女友與他同住。他也透過鏡頭向對方喊話「有一天曹大哥走的時候，你把所有的東西，你都知道在哪裡，你就幫我處理，簡單就好，不用通知誰。我很謝謝你們兩位，陪我度過我人生的最後一哩路。不是他謝謝我，我應該謝謝他們」，一番真摯發言讓全場淚崩。

更多三立新聞網報導

曹西平乾兒子公開求助！喊話家屬放手後事 鋼鐵爸暖心出手了

一文看懂／2026跨年演唱會！蔡依林、五月天、陳昇都來了 亮點一次看

王月昏迷緊急開顱！兒簽生命急救同意書…將再動刀「淚揭最大遺願」

金剛遭疑結婚了！大咖女星宣布婚訊 眼尖網揪「2線索」瘋猜嫁他

