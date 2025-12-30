曹西平憂獨居身亡成黑屍體！今一語成讖…家中猝逝「已出現屍斑」

記者徐珮華／綜合報導

66歲曹西平昨（29）日深夜被發現在家中猝逝，消防救護員接獲其乾兒子Jeremy報案後趕抵現場，確認他已明顯死亡，身體出現屍斑並呈現僵硬狀態。事實上，曹西平生前從不避諱談論生死，曾在節目中坦言若獨居發生意外，被發現時恐怕已成「黑屍體一具」，未料如今一語成讖。

曹西平猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平多年前與摯友龍千玉上節目，談及對方愛女驟逝傷痛，溫柔安慰「或許老天爺覺得他們太棒了、他們太優秀，先帶他們走」，同時感嘆對方身旁仍有母親、弟弟江志豐、妹妹江志美陪伴，已經相當幸福；反觀自己父母雙亡、又與4位兄弟失和，「其實我才是需要人家安慰的。」

曹西平感嘆若獨居身亡，被發現時恐怕已是黑屍體一具。（圖／翻攝自《命運好好玩》YouTube）

曹西平坦言每天起床都是獨自一人，「如果我在家洗個澡，或是我昏倒了，等你們發現，就是黑屍體一具了。」談到一個人生活的感受，他表示確實孤單又寂寞，如何度過每天24小時成了一大課題。而他多年前邀請Jeremy及其女友同住，就怕和不少朋友一樣獨居猝逝，未料如今仍在過世後才被發現，令人唏噓。

