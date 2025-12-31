曹西平手足仍可拿1/3遺產？律師教1招翻盤：乾兒子快去找

娛樂中心／周希雯報導

資深藝人曹西平29日驚傳深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給乾兒子」，龐大遺產流向如今備受矚目。由於曹西平在法律上未收養乾兒子，最可能因民法「特留分」無法實現遺願，手足仍可獲得部分遺產；不過巴毛律師點出1狀況例外，竟藏在曹西平過往上節目的片段，可能有望翻盤，「乾兒子快去找找！」

曹西平和乾兒子因無血緣關係，對方一度無法參與處理後事。不過巴毛律師指出，其實可以用遺囑處理，「只要寫明要由誰負責後事、要用什麼方式處理，並指定遺囑執行人，屆時就可以依照遺囑記載內容由乾兒子處理」。至於遺產部分，雖然曹西平曾表示要留給乾兒子，但民法「特留分」規定，兄弟姐妹仍可至少拿到法定應繼分的三分之一的遺產；眾所皆知「曹大哥跟手足並不親」，巴毛律師也給出了翻盤關鍵。

巴毛律師指出，只要曹西平在遺囑寫明誰負責後事，乾兒子就能參與處理。（圖／民視新聞資料照）

巴毛律師指出，據民法第 1145 條第1項第5款，有幾種狀況將喪失繼承權，其中包括「對於被繼承人有重大之虐待或侮辱情事，經被繼承人『表示』其不得繼承者。」他補充，重大侮辱、虐待的範圍很寬，而且這個「表示」不一定要寫在遺囑裡，「只要能證實曾經有表示過，曹大哥只要有在節目上講過他的手足怎麼對待他，他不要讓他們繼承遺產就是『表示』。」

巴毛律師呼籲乾兒子，可尋找曹西平生前指控手足的片段。（圖／民視新聞資料照）

對此，巴毛律師認為，乾兒子或許可用這條主張手足喪失繼承權，因此呼籲「乾兒子快去找找節目有沒有相關片段」，同時感嘆「曹大哥曾經帶給我們這麼多快樂，希望一切都能圓滿結束」。貼文曝光後，不少網友也感慨表示，「希望乾兒子有看到這篇文章」、「他乾兒子應該先申請保存好曹西平所有社群，這些只要有紀錄，應當都能做為證據」。





