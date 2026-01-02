曹西平手足仍能分到遺產 吳宗憲籲廢除兄弟姊妹特留分

對於資深藝人曹西平在住家猝逝，生前曾立遺囑把所有財產留給乾兒子一事，有律師表示，在沒有配偶、子女和父母的情況下，兄弟姊妹依法仍可能主張遺產的「特留分」。立委吳宗憲則提案修法，推動廢除「兄弟姊妹特留分」，不過，他強調，提案只是拿掉強制分配「特留分」，並沒有拿掉兄弟姊妹的「繼承資格」。

資深藝人曹西平於29日晚間被發現在住家猝逝，享壽66歲，乾兒子Jeremy取得家屬同意，全權處理後事。據了解，曹西平在遺囑交代把所有財產留給乾兒子。

不過，律師劉韋廷表示，在沒有配偶、子女和父母的情況下，兄弟姊妹依法仍可能主張遺產的「特留分」，除非有民法1145條規定「喪失繼承權」的法定事由，或者生前透過保險直接指定受益人，由乾兒子領取保險金。

立委吳宗憲則是推動廢除「兄弟姊妹特留分」，因為遺產應該留給真正愛你、照顧你的人，而不是只有血緣卻沒有感情的人。

吳宗憲在臉書說明什麼是特留分？特留分就是 「不管你遺囑怎麼寫，法律強制一定要分給家人的最低比例」。

例如，曹西平單身（無配偶子女）、父母已過世，「兄弟姊妹」 就會成為第三順位法定繼承人。 即便曹西平立了遺囑說「全給乾兒子」，法律卻規定：不行！你的兄弟姊妹有「特留分」，他們可以強制分走1/3的遺產。因此，真正照顧、陪伴曹西平的乾兒子可能拿不到全部，幾十年沒聯絡的疏離手足卻能靠著「血緣」坐享其成。

不過，吳宗憲強調，他的修法提案，只是拿掉強制分配「特留分」，並沒有拿掉兄弟姊妹的「繼承資格」。

例如，如果沒立遺囑，兄弟姊妹照樣是繼承人！如果沒有子女父母，財產一樣由兄弟姊妹繼承，一毛錢都不會少。

另外，如果像曹西平有立遺囑明確說要給照顧他的乾兒子或其他人，那法律就該百分百尊重！兄弟姊妹不能再跳出來主張特留分。

他直言，推動修法，不是要消滅親情，而是要保護真正的親情。讓每一份遺囑，都能完整代表逝者的心意；讓每一份照顧與陪伴，都能得到應有的尊重。

