曹西平才發地震文...66歲人生落幕 「遺產流向」曝光

資深藝人曹西平爆出離世，乾兒子在12月29日深夜10時許報案，新北市消防局三重分隊抵達曹西平位於三重的住處時，發現他已經失去生命跡象，現場也放棄急救，享壽66歲。

據悉，新北市政府消防局三重分隊於12月29日22時27分接獲曹西平的乾兒子的報案，立刻前去曹西平位於三重的住處，抵達後發現曹西平已出現明顯屍斑與僵硬狀況、已無生命跡象，初步排除外力介入，乾兒子當下忍痛向救護人員表示放棄急救，詳細死因仍待後續進一步釐清。

事實上，在28日凌晨曹西平才在臉書報平安，但也提及自己遇到地震時候，雖然害怕但並沒有跑，「該發生就發生了想多了也沒有用，到了這個年紀了有什麼好想的」，但還是喊話大家要注意身體健康，外出也要平安回家。

曹西平出道40餘年，以直率敢言的螢幕形象著稱，在2002年因家中變故，幫家中扛債放棄演藝工作，壓力大到出現暴肥、圓形禿、憂鬱症，近年開始經營副業，但還是在社群經常和眾人互動。

而在2002年家中變故時候，兄弟們不願承擔貸款，甚至連父親一面都不願意見，讓曹西平曾在節目中痛斥，並表明自己和曹家人形同陌路，「我的錢絕不讓姓曹的人碰！」也強調：「決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子。」



