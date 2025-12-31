曹西平扮演長輩嚴師 Makiyo六字淚別

〔記者林南谷／台北報導〕資深藝人曹西平出道逾40年，29日深夜傳出不幸在家中過世，享壽66歲，過往他曾多次當面指責「Makiyo」川島茉樹代，昨她難過發聲：「一路好走，愛你。」

發文中，Makiyo以黑底白字悼別曹西平，網友留言：「他以前都開導妳…現在在天堂了，沒有被病痛折磨到！阿彌陀佛。」對此，Makiyo沒有回應僅按讚表示認同。

Makiyo當年爆發醉毆運將事件，曹西平曾公開嚴厲批評她不夠成熟、對不起過世的母親Ma媽，呼籲她反省，Makiyo後來經濟陷入困境、賣房，曹西平也曾批評她花錢大手大腳、沒規劃，2人互動多在躍上新聞焦點。

廣告 廣告

多年以來，曹西平扮演長輩與嚴師角色，指責Makiyo的行為和生活態度，隨著曹西平過世，她銘感五內，昨在臉書發聲，表達對曹西平過世的不捨與懷念。

相關新聞：曹西平睡夢中過世 乾兒子曝1隱疾....疑為死因

【看原文連結】

更多自由時報報導

曹西平猝逝險成無名屍 三哥發聲「急速返台」：兄弟情分仍在

（影音）狄鶯逼問「你是GAY嗎？」 曹西平直球對決

曹西平猝逝享壽66歲 唯一親人龍千玉哀慟 驚爆一語成讖

曹西平驟逝享壽66歲 乾兒子含淚首發聲

