曹西平拒接業配「何必看人臉色」 呂文婉揭他本性：生活很簡單

吳宗憲（右起）擔心曹西平心情不好約他和呂文婉吃飯。翻攝呂文婉臉書



曹西平昨晚（12╱29）10點多被發現陳屍新北市三重家中，享壽66歲，猝逝噩耗震撼演藝圈，呂文婉今一早在臉書PO與他和吳宗宗憲的合照回憶相處點滴：「那次同台錄影結束，我送他回家，車上聊了很多，他說從不羨慕別人開名車、住豪宅，自己的生活很簡單……，每天走河堤運動、買菜、煮飯；節目不太上，除非是自己真的喜歡的。這把年紀了，何必再看人臉色。」

呂文婉透露曹西平向來討厭攀親帶故，更痛恨虛情假意的交遊，「他心直口快，出了名刀子嘴豆腐心」。還說彷彿又聽到他開始霹靂啪啦地說：「醜八怪！我跟妳很熟嗎？！」

當天呂文婉和曹西平還聊到共同的老朋友羅霈穎走得太早，她透露：「曹哥真的『很性格』。好幾次廠商透過我想找他業配，他總是已讀不回。近年來，他只專心經營自己的耳環店，走自己的路，不解釋，也不妥協。」而吳宗憲就是擔心曹西平心情不好、鑽牛角尖，還特地找他出來吃飯聊天，才留下3人合照，她感慨：「曹哥走了，但他的真、他的直、那不願討好的姿態，會一直留在記憶裡……。」

