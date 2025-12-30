曹西平拒與潘若迪同台！紙紮錄影帶積怨多年 衝突內幕曝

曹西平與潘若迪多年心結未解開。（圖／翻攝自曹西平、潘若迪臉書）





資深藝人曹西平驚傳猝逝，享壽66歲，28日才在社群分享對地震的看法，一句「一切交給老天爺安排」，沒想到竟成最後貼文，噩耗傳出後，令各界震驚與不捨。出道逾40年的曹西平，過去與潘若迪有過一段「紙紮錄影帶」，甚至傳出至今心結仍未解開。

2015年兩人一起登上《康熙來了》，曹西平在節目中追討20多年前借出的《六燈獎》錄影帶，不過潘若迪則以忘了這件事否認，最後拿出「紙紮錄影帶」還給曹西平，讓他氣到當場把錄影帶丟在地上，兩人因此結下心結。

事後曹西平更發文痛批，「誰跟誰是好朋友？什麼節目效果？詛咒我嗎？好朋友誰說的？紙錄影帶燒給我嗎？節目效果這樣子對嗎？」認為如果父母還在世，看到他被詛咒肯定也會難過，更拒絕再與潘若迪同台。



