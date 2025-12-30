曹西平敢愛敢恨曾鬧翻好友包偉銘 互飆「醜八怪、老妖怪」成絕響

【緯來新聞網】曹西平29日深夜不幸在家猝逝，享受66歲。他與包偉銘同為80年代最紅的動感男星，當年分別以《野性的青春》與《跑！向前跑！》稱霸樂壇，兩人因形象相似，從年輕時就被視為競爭對手。這段「宿敵」關係在綜藝節目中延續了數十年，只要兩人同台，曹西平必會吹哨子大罵包偉銘「醜八怪」，而包偉銘則回敬他「老妖怪」。

曹西平早在秀場時期就是動感男神。（圖／翻攝自曹西平臉書）

曹西平與包偉銘早年因合作主持《來電50》創下高收視，被視為黃金搭檔。然而，兩人曾有長達 10 多年的時間幾乎斷絕往來，曹西平曾多次在節目中清算包偉銘「五宗罪」，直言對方只是「工作同事」而非朋友。他更心寒透露，在自己遭遇家庭變故、陷入憂鬱症且在台中公園擺攤賣可麗餅的最困頓時期，包偉銘從未伸出援手或打過一通電話關心，「如果說是朋友，你當時在哪裡？」這份在低潮時的缺席，讓曹西平徹底心死，雙方一度陷入「王不見王」的僵局。



包偉銘2015年宣布梅開二度迎娶劉依純，透過助理傳簡訊邀約曹西平參加婚宴，此舉再度點燃曹西平的怒火，他在臉書發長文砲轟包偉銘「基本禮貌都不懂」，質疑對方是把自己當成「發通告」的對象，還是覺得自己不紅好欺負？他憤怒直言：「說我是你最好的朋友，這有點諷刺吧！」雖然最後在各方協調下，曹西平仍大方包了8888元的紅包現身婚禮並擁抱和解，但隨後又因禮金被偷、禮金簿數字不對等插曲，再度於網路開戰，讓這段「大和解」顯得波折不斷。



儘管多次在螢光幕前互嗆、甚至揚言絕交，但曹西平近年在受訪時語氣逐漸放軟，他曾感性表示，自己其實「早就原諒他了」，同台演出多次已是默契。包偉銘也曾透露，曹西平雖然嘴壞，但心腸最軟，當年曹西平陷入低潮隱居泰國時，包偉銘始終與他保持聯繫。這讓曹西平感慨演藝圈資深藝人所剩無幾，私下沒聯絡不代表不在乎。這對老戰友即便見面仍會互罵「醜八怪」與「老妖怪」，但這已演變成他們特有的溝通方式，隨著曹西平的驟然離世，這份「相愛相殺」的40年情誼正式劃下句點。

廣告 廣告

曹西平早在秀場時期就是動感男神。（圖／翻攝自曹西平臉書）

而曹西平與好友陽帆早年秀場時期就建立革命情感，曹西平曾多次在節目中提到，陽帆是他演藝圈中少數能交心的對象，當年曹西平在《龍虎綜藝王》時期與陽帆合作無間，陽帆總是能精準接住曹西平的各種「效果」與「毒舌」。在曹西平因家庭變故情緒低落的幾年裡，陽帆曾多次伸出援手，甚至在曹西平考慮退出演藝圈時，鼓勵他重新出發。



隨著曹西平的離世，當年叱吒風雲的「動感男神」組合正式缺了一角，而包偉銘、陽帆與曹西平代表了台灣演藝圈最輝煌的秀場末期與綜藝全盛期。曹西平近年經營飾品店，包偉銘與陽帆也曾私下表達關心。對這兩位老友來說，曹西平那句刺耳的「醜八怪」，其實是演藝圈中難得的真話，如今哨聲止息，當年一起在舞台上勁歌熱舞、在攝影棚互揭瘡疤的「三劍客」畫面，將永遠留在老觀眾的記憶中。

更多緯來新聞網報導

《影后》未演先轟動！殺進釜山影展 楊謹華、謝盈萱好友變宿敵

百萬YTR「大圖書館」羅棟鉉家中身亡！救援人員抵達前已斷氣