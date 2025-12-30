曹西平昔喊：把遺產留給乾兒子！律師曝1殘酷真相：直接上位

娛樂中心／周希雯報導

資深藝人曹西平憑藉直言敢怒的個性深受喜愛，經典台詞「你這個醜八怪」風靡全台，沒想到29日傳出深夜在住處猝逝，享壽66歲。他生前曾多次心寒表示，與親人關係不和睦，「有血緣又如何」，更揚言要立好遺囑，「把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」，如今龐大遺產流向也備受矚目。不過律師張正勳給出「現實版本」，坦言最終結果可能無法如曹西平所願，感嘆「最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」

廣告 廣告

曹西平曾公開表示「我的錢，絕不讓姓曹的人碰」、「我已經立好遺囑，全部留給照顧我的乾兒子」。不過張正勳律師直言，翻開《民法》會發現事情沒有那麼簡單，因為法律只承認「血、婚、收養」，若乾兒子未被收養則非法定繼承人。由於曹西平雙親離世、未婚也沒有子女，按照民法繼承順序，「兄弟姊妹，直接上位」，即使生前感情不睦或多年不往來，「即便你心裡覺得『他們噁心不配』，法律還是會說一句很冷的話，『對不起，他們有份』」。

曹西平昔放話：錢不讓姓曹的碰！想把遺產全給乾兒子…律師搖頭曝「現實版本」

曹西平曾公開控訴兄弟。（圖／民視新聞資料照）

張正勳補充，即使本人立有遺囑，兄弟姐妹仍可透過「特留分」獲得部分遺產，至少可以拿到法定應繼分的三分之一「簡單說就是：你可以討厭我、不聯絡我、不愛我，但你不能一毛錢都不留給我。」張正勳以曹西平為例分析現實版本，可能是「乾兒子拿到遺囑分配的大部分。兄弟姊妹依法主張特留分，強制切一塊走。」此時就會浮現出1個社會問題，「一個照顧你晚年的人，一個陪你看醫生、過節、收屍的人，在法律上卻永遠排在『多年不見、頂多只在告別式出現』的人後面。這合理嗎？」

曹西平昔放話：錢不讓姓曹的碰！想把遺產全給乾兒子…律師搖頭曝「現實版本」

張正勳分析曹西平最終的遺產分配。（圖／翻攝「曹西平的粉絲愛團」臉書）





張正勳指出，近年隨著家庭結構的變化，高齡、未婚、無子女者越來越多，兄弟姊妹間早已分居各地，真正照顧本人的往往不是「法定親屬」；因此開始有人主張修法，「應該調整，甚至廢除兄弟姊妹的特留分」。對此，張正勳也認為「法律如果只保護『身分』，卻無視『實際照顧關係』，最後保護的，往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。」





原文出處：曹西平昔放話：錢不讓姓曹的碰！想把遺產全給乾兒子…律師搖頭曝「現實版本」

更多民視新聞報導

中共突翻臉對台軍演「時間點」有詭？專家揪3異常：相當不智

蔣萬安才表態「盼台海和平」中共秒對台軍演！苦苓酸：討打？

曹西平逝家人不願「處理後事」 原因曝「遺體將司法相驗」

