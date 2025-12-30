娛樂中心／徐詩詠報導

藝人曹西平傳出於29日晚間在新北三重自家離世，享壽66歲，消息曝光後讓演藝圈與粉絲都相當不捨。曹西平未婚、並無子女，平時與乾兒子同住，乾兒子返家後發現曹西平猝逝，隨即報案處理。一度傳出曹西平生前與部分親人關係不睦，甚至有家屬不願出面處理後事，最終由三哥出面協助治喪，才讓事件告一段落。然而，這起事件也讓曹家過往的紛爭再度被搬上檯面。事實上，曹西平過去曾在節目中透露，自己「真的很想打哥哥家人2巴掌」，並親自說明背後原因。

廣告 廣告





曹西平昔嗆「想賞我哥家人2巴掌」！親揭悲痛原因：怎麼這樣對我？

曹西平提到兄弟撕破臉與晚輩態度，讓他當場悲從中來。（圖／翻攝命運好好玩臉書）





曹西平生前在《命運好好玩》中坦言：「我現在憑良心講，我對我親人的晚輩，真的有一天你們站到我面前，我真的很想給你們2巴掌。每一分錢都是我登台去賺的，我的錢不是天上掉下來的，我為什麼要給你？你們為什麼要這樣對我？」他哽咽表示，自己最難過的是被親人冷漠對待，「我一個人在家，如果有一天我走了，把我燒一燒，送我一下吧。因為人總是會走，這一刻我們都要承認。」

曹西平昔嗆「想賞我哥家人2巴掌」！親揭悲痛原因：怎麼這樣對我？

曹西平稱自己沒有對不起家人。（圖／翻攝命運好好玩臉書）





他接著指出，自己從未對不起任何晚輩，「過去我冒著風險買房子給你們住，每個月我去美國，只要我到，就拿錢給你們，煮菜給你們，還燙到手。」面對親人的冷淡，曹西平當時情緒相當激動，再度質問：「你們怎麼可以這樣對我？」曹西平也回憶，父母過世期間，這些家人幾乎沒有人到場，成為他心中永遠無法抹去的痛。













原文出處：曹西平昔嗆「想賞我哥家人2巴掌」！親揭悲痛原因：怎麼這樣對我？

更多民視新聞報導

曹西平月初喊「這一生我做得非常好」 感恩文提6字成告別

曹西平逝家人不願「處理後事」 原因曝「遺體將司法相驗」

曹西平5年前已交代後事「謝2人陪伴」 淚灑告白Melody聽到哭

