曹西平昔暖心送紅皮衣！陳漢典「歷歷在目」憶互動：他永遠在我心中

資深藝人曹西平2025年12月29日在家中過世，享壽66歲，後事由乾兒子Jeremy負責，曹西平的靈堂也在10日開放外界弔唁。和曹西平過往在節目中有不少互動的藝人陳漢典，10日出席《黑白大廚2》台版無限料理地獄記者會時，回憶了過往和曹西平的互動，語氣中相當感傷。

陳漢典10日出席《黑白大廚2》台版無限料理地獄記者會。（圖／記者 伍映澄 攝）

提起曹西平，陳漢典不捨說：「我們都非常懷念曹大哥，之前在節目上跟他有很多交流，他很照顧我。」他回憶起，自己當年剛出道不久，要模仿曹西平，對方非常大器，常告訴他該如何配合，「我真的非常謝謝他，留下這麼好的表演給大家。」

陳漢典提起曹西平滿滿不捨。（圖／記者 伍映澄 攝）

曹西平過往曾在節目中，送給陳漢典一件招牌紅色皮衣，談起這段暖心互動，陳漢典感性說，「我永遠記得，因為我要模仿他，他就送我一件紅色皮衣外套，他說這樣模仿比較像，這些事情我歷歷在目。」陳漢典也語帶感傷表示：「他就是天生藝人、永遠偶像，他永遠會留在我心中。」

曹西平過往曾在節目中，送給陳漢典一件招牌紅色皮衣。（圖／翻攝FB 曾西平粉絲愛團）

曹西平的靈堂在今天起至26日，每天下午2點至5點，開放弔唁。被問到會不會找一天過去，陳漢典表示：「我也會看時間，方便的話會過去。」

