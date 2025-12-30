曹西平昔獨居泰國昏迷3天 「尿失禁」爬地向鄰居求救

曹西平猝逝，讓人震驚。（摘自臉書）

資深藝人曹西平驚傳29日晚間在三重家中猝逝，享壽66歲。救護人員到場時發現其身上有屍斑，確認明顯死亡多時，經家屬也就是乾兒子同意後放棄急救。曹西平過去曾獨居在泰國，當時他因身體不適獨自在家中昏迷3天，清醒後擔心自己孤老終生，決定搬回台和乾兒子一同居住。

曹西平曾因接連失去父親以及與他情同兄弟的助理阿凱，導致憂鬱症嚴重，他當下離開傷心地，遠赴泰國定居，「如果有天我安息了，也不會有人知道我是誰，因為泰國真的很大又語言不通，根本找不到人的」。

沒想到，當時獨居的他某日起床突然全身癱軟沒有力氣，甚至無法站立長達3天，只能就地大、小便。最後他靠著意志力爬到門口，向鄰居求救。當時「死裡逃生」的他有了「會死在泰國」的念頭，決定趕緊搬回台灣和乾兒子及其女友同住。

