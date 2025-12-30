曹西平昔獨居泰國 在家癱軟倒地「昏迷3天無人知」

【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）深夜被發現在三重家中猝逝，享壽66歲，消息震撼各界。過去他面臨父母相繼過世，並痛失情同兄弟的助理阿凱，因而陷入長期憂鬱狀態，決定遠赴泰國定居，沒想到期間有次在家昏倒，3天爬不起來，只能任由尿失禁，最後靠意志力苦撐爬到門口，打開門被鄰居發現，才幸運得救。



曹西平2005年就在泰國置產，後來助理阿凱2011年離世，讓他下定決心搬去泰國定居，豈料某天早上突然全身癱軟、失去力氣，直接在家中昏倒，長達3天無法出門。



曹西平過去受訪時透露，當時尿尿整個尿在沙發上，是他爬到門邊、打開門縫讓鄰居發現，更直言當時覺得應該會死在泰國。這件事對他衝擊很大，但也十分糾結要不要回台灣，擔心「這麼多年過去了，回來肯定很多人不認識我也不知道我，因為很長一段時間都沒有曝光」，經過思考決定賣掉泰國的房子，返回台灣生活。



驚喜的是，曹西平回到台灣過海關被認出，對他說「歡迎回來，你很孝順我很喜歡你」，連空姐也主動向他道晚安，讓他相當感動，直呼：「不管我變老變醜變胖，依然還是有人可以認出來我」。



曹西平回台灣後，請乾兒子及其女友搬來同住，希望避免再發生類似意外。然而，他在2022年被問到是否定期健康檢查，則淡定搖頭：「什麼都不想想，該發生就來吧，不要把自己看那麼重要，沒有你明天太陽一樣升起」，似乎已將生死置之度外。

曹西平過去在泰國定居，曾全身癱軟昏迷3天。（圖／翻攝自曹西平臉書）

