曹西平昔痛批親友「冷血無情」 月扛14萬9債務鬼剃頭

曹西平猝逝。（中時資料照）

資深藝人曹西平驚傳29日晚間在三重家中猝逝，享壽66歲。出道41年的他，過去在秀場輝煌時期，一日收入高達8、10萬，未料一切都在父母親過世後變調，不僅所有房產遭到銀行抵押，他還得一肩扛起每月14萬9的債務，讓他壓力大到「鬼剃頭」。

曹西平出生於醫生世家，家境優渥，加上自己20出頭歲就在秀場表演，讓他過去鮮少為錢煩惱。但當雙親過世後，其他家人都對變故不聞不問，讓他痛批「冷血無情」。

他當時壓力大到「鬼剃頭」，頭上出現5、6塊圓形禿。雖然無奈，他還是決定接受一切，「要認命，不要不認命。你說『內心真的快樂嗎？』其實不是很快樂，但是要告訴自己、告訴大家加油」，希望用正能量影響大家。

