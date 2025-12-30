曹西平昔痛批親友「冷血無情」 月扛14萬9債務鬼剃頭
資深藝人曹西平驚傳29日晚間在三重家中猝逝，享壽66歲。出道41年的他，過去在秀場輝煌時期，一日收入高達8、10萬，未料一切都在父母親過世後變調，不僅所有房產遭到銀行抵押，他還得一肩扛起每月14萬9的債務，讓他壓力大到「鬼剃頭」。
曹西平出生於醫生世家，家境優渥，加上自己20出頭歲就在秀場表演，讓他過去鮮少為錢煩惱。但當雙親過世後，其他家人都對變故不聞不問，讓他痛批「冷血無情」。
他當時壓力大到「鬼剃頭」，頭上出現5、6塊圓形禿。雖然無奈，他還是決定接受一切，「要認命，不要不認命。你說『內心真的快樂嗎？』其實不是很快樂，但是要告訴自己、告訴大家加油」，希望用正能量影響大家。
其他人也在看
沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別
日籍藝人麻衣今年全面復出，正當她滿懷鬥志重啟人生之際，卻迎來最沉痛的考驗。麻衣高齡77歲的父親因罹患胰臟癌，已於28日病逝；其實2個月前，病重的麻衣父親仍強撐病體飛抵台灣，與前親家王文洋共進晚餐，那一客牛排的滋味，成為了一家人最珍貴且難忘的溫暖回憶。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 23
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
遭酸「年輕時醜到現在」！曹西平曬40年前纖細長腿帥照 網一看全跪了
資深藝人曹西平驚傳驟逝，享壽66歲，消息一出震驚外界。曹西平以歌手身分走紅，當年被譽為「台灣西城秀樹」，成為綜藝節目常客後講話風格嗆辣，常常飆罵一句「醜八怪」成為許多觀眾心中的經典。曹西平生前曾被酸民批評「外表又醜又老」，他貼出40年前的未修圖舊照霸氣反擊。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 19 小時前 ・ 8
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 66
林俊傑從不認愛！情史驚見大咖女神 網紅七七收服才子驚呆全網
44歲「JJ」林俊傑的情史豐富，身為創作才子的他緋聞對象多，不過他從不正面談論感情，唯一低調承認過的圈外女友是模特兒陳立泠，兩人交往9個月後分手，而這次他大動作認愛中國網紅七七，可見七七在他心目中的地位，網路上的討論也迅速炸鍋。細數林俊傑過去的感情路，他曾公開追求田馥甄未果，並與「Weather G自由時報 ・ 11 小時前 ・ 10
林俊傑情史盤點！緋聞對象「一字排開全女神」出道22年唯一認愛她
林俊傑（JJ）出道22年首度公開認愛，今（29）日大方分享與小20歲中國網紅「七七」（Annalisa）同框照，女方與他的家人互動自然，外界也解讀雙方關係穩定，晉升「天王嫂」指日可待。回顧林俊傑出道以來情史，曾與「S.H.E」田馥甄（Hebe）、「天氣女孩」林采薇（Yumi）、模特兒陳立泠等人傳出緋聞，感情動向備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 9
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 1 天前 ・ 318
林俊傑認愛網紅七七帶回家見爸媽 「過的很開心」撇懷孕傳聞
金曲歌王林俊傑今（29）日無預警公開認愛小20歲大陸女網紅「七七」，並放上父母和他及女友的合照，引起熱烈討論。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 12 小時前 ・ 171
喜報／堂本光一宣布結婚 女方身份為一般人
日本演藝圈喜訊再加一，人氣組合DOMOTO成員堂本光一今天（28日）透過經紀公司星達拓娛樂公告，表示已經登記結婚，至於女方是誰則未詳述，他同時也向一路支持的粉絲以及工作人員表達感謝之意。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 17
影／小哈利「3頂尖大學全考上」 伊能靜驕傲誇：就是小學霸
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人庾澄慶及伊能靜的透露兒子小哈利（庾恩利），2023年從紐約大學導演系畢業，而伊能靜先前與兒子合體直播時，也提到他過去考...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 14
李晧禎「全妝逛東區」無人認出...罕吐失落心聲 釣出一票網友曝真相
「釜山女神」李晧禎今年宣布回歸富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，人氣居高不下。經常透過社群分享近況的她，近日發文透露自己全妝現身台北東區卻沒被認出，讓她不禁難過直呼：「看來我得再努力一下…」，貼文一出引發網友討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 40
58歲「玉女掌門人」開唱需靠助理攙扶 零濾鏡真實樣貌曝
香港藝人周慧敏有著「玉女掌門人」封號，即便已經58歲，依舊維持著凍齡臉蛋及窈窕身材，近來在大陸忙著巡演的她，被發現必須靠著助理攙扶上台，健康狀況疑似亮起紅燈。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 15
陳喬恩公開真實體重！47.42公斤仍自律：不敢鬆懈
陳喬恩一向不避諱和粉絲分享生活點滴，她昨（28日）在Instagram限時動態大方公開自己的體重，引發不少討論。陳喬恩曬出一張由上往下拍的照片，赤腳站在體重機上，螢幕清楚顯示「47.42」公斤。這個數字對許多人來說已經是夢幻體重，但陳喬恩顯然沒有因此鬆懈，反而把它當成年底給自己的提醒。自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
專訪／郭書瑤用交友軟體被檢舉！信義區遇帥潮弟弟 被要IG下秒尷尬了
郭書瑤（瑤瑤）近日為影集《何百芮的地獄戀曲》（原名《何百芮的地獄毒白》）第二季宣傳接受《三立新聞網》專訪，談到感情與生活狀態時毫不避諱，自曝已單身七年，更分享出國旅遊時一度嘗試交友軟體，被誤會盜用照片，甚至遭到舉報封鎖，讓她哭笑不得。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 10
福原愛再婚懷孕！溫泉旅行「聞硫磺味噁心」驚覺中獎 橫濱男反應曝光
37歲的日本前桌球天后福原愛自從與江宏傑離婚後，私生活動向一直是媒體關注焦點。近日她接受日媒專訪，親口證實已於2025年初夏與當初被傳出不倫戀的「橫濱男」A先生正式入籍結婚，且腹中已懷有第三胎！福原愛回憶，發現懷孕的過程相當戲劇化：當時她正與家人在溫泉旅行，一向熱愛泡湯的她，竟然對空氣中的「硫磺味」感到異常噁心反胃，這才察覺身體有異，檢驗後確認喜迎新生命。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 5
全球百大帥哥出爐！于朦朧入榜「影片藏1句」網淚目 第1名已遭中共封殺
每年都會評選全球百大美女、百大帥哥的美國電影網站「TC Candler」，昨（28）日正版名單曝光，除了最受關注的百大美女名單，在韓國發展的台灣美女TWICE成員周子瑜、I-dle成員葉舒華入選外，全球百大帥哥的名單中雖然沒有台灣人，不過名單中也有亮點，第5名的就是今年過世的中國男星于朦朧，被認為其死因不單純，公布排名的影片中更寫道「Thruth」（真理）、「Justice」（正義）、「Answe三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
放閃？冨樫義博畫「水手火星」宣布《獵人》412話原稿完成
漫畫《獵人》（Hunter x Hunter）的作者冨樫義博，今年 8 月開始又恢復在 X（推特）上更新改稿進度，讓許多粉絲期待復刊。而他近日更曬出一張白板手繪圖，圖中的角色手持寫著「No412 原稿完成」的紙張，但最大的驚喜是該角色為《美少女戰士》的水手火星 「火野麗」。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 4