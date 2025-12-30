曹西平是誰？猝逝震驚演藝圈 一句「醜八怪」成綜藝經典 演藝作品一次看
資深藝人曹西平29日深夜驚傳猝逝，讓人大感震驚，曹西平雖然淡出演藝圈，但在網路上相當活躍，經常與網友分享日常，27日大地震之後，他才發文感嘆：「該發生就發生了，想多了也沒有用，到了這個年紀了有什麼好想的。」並且為即將到來的跨年擔憂，不到兩天竟傳出噩耗，令人不勝唏噓。
🔗曹西平猝逝享壽66歲！ 2天前才發地震文「什麼都不太重要了」
曹西平是誰？
曹西平1959年出生於醫生世家，在家中排行老四，因此經常稱呼自己為「四哥」。1982年以《野性的青春》走紅歌壇，以視覺系的外表和動感的風格受到歡迎，與包偉銘、陽帆等人同期出道。後來，他在《龍虎綜藝王》擔任節目班底，也主持了深夜節目《辣妹總動員》，以犀利敢言的形象著稱。
【曹西平歌手時期發行專輯】
1982年《野性的青春》
1982年《九月星空》
1983年《熱情的姑娘》
1984年《曾來入夢》
1985年《出發的方向》
1986年《真情用什麼代替》
1987年《說謊的人·愛似狂風》
2006年《狂熱》
【曹西平電視節目代表作】
《龍虎綜藝王》班底
深夜節目《辣妹總動員》
《來電五十》
《背包踐客》
【曹西平・個人檔案】
生日：1959年2月12日
逝世：2025年12月29日（享壽66歲）
代表作品：《野性的青春》、《熱情的姑娘》、《九月星空》等
曹西平兄弟鬩牆 暫離演藝圈
2002年，曹西平和兄弟爆發衝突，一切都在曹媽媽離世後變了調，原來曹西平的收入全都讓媽媽管理，但在曹媽媽走了以後曹西平才發現，幾乎每一棟房子都有抵押，讓他瞬間面對龐大的利息債務。而更讓他難過的是，親兄弟棄養老父親，儘管時隔多年，他坦言自己還是不能接受，「怎麼可以對父親做這種事」。在發生兄弟鬩牆，雙親又相繼離世的衝擊下，曹西平放下演藝工作，2005年隻身前往泰國散心。
🔗曹西平驚人背景起底！生前4兄弟鬧翻內幕曝 昔立遺囑把遺產全給「他」
飆罵「醜八怪」成經典
2010年曹西平重返演藝圈，活躍於主持與各大電視節目，以犀利的風格受到歡迎，觀眾最喜歡聽他飆罵「醜八怪」，還有招牌的哨子聲「嗶嗶嗶」。曹西平一向敢怒敢言，看不慣就直說，面對無理提問也時常直接打臉，近年雖少上節目，但在社群平台上分享生活日常、抒發心情，他曾寫下：「不要違背自己的心意，一直去將就別人、配合別人。」、「做自己不容易，不做自己更痛苦。」鼓勵大家面對真實的自己。
🔗曹西平猝逝「醜八怪」成絕響 淡出演藝圈近況曝光
無緣嫂子龍千玉成「唯一親人」
台語歌后龍千玉是曹西平哥哥曹南平的前妻，即使她與哥哥已經離婚，但曹西平仍和她保持好關係，兩人交情好到曹西平將龍千玉視為「唯一親人」，兩人一同在演藝圈打拚，經歷彼此的高低潮，互相支持鼓勵，成為彼此最堅強的後盾，曹西平多次為龍千玉仗義執言，被網友封為「最強小叔」。對於曹西平的過世，龍千玉也悲痛發聲：「凌晨得知噩耗，徹夜難眠，回想著與四哥相處的點滴，他一直是我精神與心靈的支柱，他早已是我的家人，平安夜傳了祝福訊息給他，但他已讀未回！」龍千玉透露曹西平曾經跟她說過「人生如浮雲，只求走得時候不拖磨，沒想到一語成讖」。
🔗曹西平猝逝！「嫂嫂」龍千玉悲痛揭他生前談話：真的無法接受
曹西平近況 熱愛料理、製作麵食
曹西平沒有結婚，膝下無兒無女，目前與乾兒子Jeremy和其女友同住，雖然不常在電視上見到他，但他總是在臉書分享生活點滴，閒來無事就在家裡為兩個年輕人做飯，也包辦家裡大小家事，對此他不覺得累，只是樂在其中。他說：「沒有血緣關係，一樣可以疼愛、一樣可以照顧。」並直呼喜歡在夜深人靜時獨自一人在廚房做麵食，讓他很放鬆很自在，也很療癒。
🔗曹西平猝逝！曾獨居陷憂鬱「乾兒子成生前唯一依靠」 晚年生活曝光
曹西平遺產留給「乾兒子」
曹西平兄弟鬩牆後，曾公開表示，他的遺產絕對不留給任何姓曹的處理，並已經安排好身後事，預立遺囑，將遺產留給平時照顧他的乾兒子Jeremy。不過依據《民法》曹西平的兄弟姊妹皆為法定繼承人，可主張「特留分」保障，究竟最後能否如曹西平所願安排，也成為外界關注的焦點。
曹西平胞兄「不願出面處理」後事
曹西平被乾兒子發現倒臥在住家房間內時，已經沒有生命跡象，警方到場後確認已明顯死亡，初步研判無外力介入。據《ETtoday新聞雲》報導，警方在事發後聯繫曹西平兄弟，但對方表示不願意出面處理，後續暫將遺體送往板橋殯儀館冰存，待相驗釐清死因。
🔗曹西平猝逝警方聯繫胞兄 對方回應「不願出面處理」
曹西平乾兒子求處理後世
曹西平乾兒子Jeremy用曹西平粉絲團發文，表示希望和「四哥」有血緣關係的人，可以將後事全權交給他處理。他表示：「因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓我好好處理四哥的後事。」只希望能好好處理四哥的身後事，痛心直呼：「明明我是最親的兒子，最後還要公告招領遺體。」
臉書全文：
四哥的親朋好友你們好，我是Jeremy。
很多話我想說，但目前沒有任何思緒
目前，我只想尋求跟四哥有血緣關係的人。
求你們將四哥的後事全權交予我處理。
因為我們沒有法律認定的父子關係，警方及相關業者無法也無權協助讓我好好處理四哥的後事。
如果有認識四哥家人的人，求你們幫助我請他們同意讓四哥安息
我不想要讓 檢察官相驗大體 四哥是睡著走的 無病無痛
明明我是最親的兒子 最後還要公告招領
我該怎麼做 才能好好保護四哥 才能好好幫四哥處理好人生的大事
四哥喜愛低調，懇請無關的人暫時不要打擾我
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21