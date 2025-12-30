曹西平曾喊「遺產都給他」！死亡多時長屍斑 乾兒子放棄急救

【緯來新聞網】66歲曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳在三重的住處猝逝，救護人員到場確認其已明顯死亡，且出現屍斑、肢體僵硬，判定死亡多時，曹西平乾兒子Jeremy當場放棄急救，警方初步調查，現場無外力介入，詳細死因仍待進一步釐清。曹西平一生未婚、膝下無子，曾在節目上透露和曹家人無往來，「決定先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧我的乾兒子」。

曹西平（右）很感謝乾兒子Jeremy的照顧。（圖／翻攝曹西平臉書）

曹西平近年來淡出演藝圈，2019年曾在節目《震震有詞》談到4手足爭父親遺產事件，當初還被兄弟誣賴侵佔父親5棟房產。曹西平當時氣憤地說：「我是拿錢回去的人，怎麼變成我在爭遺產？」表示每棟房子都負債，每月貸款14萬9千元，都是自己扛下，壓力大到圓形禿、失眠。



獨自照顧父親時，曹西平常常在急救還是放棄之間做選擇，「家人沒有一個人幫忙，爸爸後事處理完畢後，相隔這麼多年，沒有一句謝謝，還被手足誣陷說我在爭遺產」。此生和曹家人已無關係，當下直言要先立好遺囑，把遺產都留給平時照顧他的乾兒子。



在場律師提醒手足是法定繼承人，依法律規定法定繼承人有「特留分」，不過律師提出不同建議，只要曹西平遺囑載明受到重大侮辱或虐待，繼承人可能連特留分都拿不到，主持人謝震武直言：「大家認識這麼久，如果有需要我幫你處理這些事情啦！」未料發生憾事，曹西平的乾兒子最終只能忍痛替乾爹放棄急救。

