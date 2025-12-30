曹西平曾嗆馬桶蓋頭主持沒變化！ 豬哥亮飆髒話「冷涼卡好」：好大膽

娛樂中心／綜合報導

66歲資深藝人曹西平昨（29日）深夜被發現在家中猝逝，消防救護員接獲其乾兒子Jereny報案後趕抵現場，確認他已明顯死亡，身體出現屍斑並呈現僵硬狀態，震驚演藝圈。曹西平曾上《豬哥亮ㄟ歌廳秀》，竟嘲笑主持人豬哥亮的招牌馬桶蓋頭，被豬哥亮當場飆髒話嗆：「冷涼卡好！」

曹西平身穿螢光色運動上衣搭配長版及膝外套，被豬哥亮笑稱「是穿雨衣來表演嗎？」（圖／資料畫面）

回到八十年代，曹西平可說是當年的動感偶像歌手之一，長相清秀反應快，當時豬哥亮開場介紹時更稱讚「這位不得了」。表演時曹西平身穿螢光色運動上衣搭配長版及膝外套，還被豬哥亮笑稱「是穿雨衣來表演嗎？」曹西平還一時口誤說：「難得參加豬大哥的餐廳秀」，被豬哥亮猛虧糾正節目名稱是「歌廳秀」。

曹西平曾上《豬哥亮ㄟ歌廳秀》，竟嘲笑主持人招牌馬桶蓋頭，被豬哥亮當場飆髒話嗆：「冷涼卡好！」（圖／資料畫面）

沒變的是曹西平的嗆辣說話風格，節目上更直接嗆說「主持人要變化，很紅的主持人也不能沒變化，就像一位留西瓜皮頭的」影射豬哥亮，豬哥亮當場飆髒話嗆：「冷涼卡好，甚麼西瓜皮頭，你老爸都不敢這樣跟我講話，你好大膽。」經典鬥嘴橋段，如今看來還是令人哄堂大笑。

