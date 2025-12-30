曹西平曾擔心孤獨死！孤單傷腦、害退化 專家：老人做1事孤獨感降20％

記者鄭玉如／台北報導

66歲藝人曹西平昨（29）日在家中猝逝，過去他受訪分享曾定居泰國，未料在家癱倒3天沒人知道，擔心「孤獨死」而搬回台灣。營養師蘇哲永指出，老年孤單不只是心情問題，也會影響免疫力、睡眠、記憶，甚至增加死亡風險，也讓長輩更容易陷入憂鬱、退化。

曹西平曾在泰國獨居一段時間，某天起床時發現，他全身癱軟無力，症狀長達3天，由於無法動彈，他只能就地大、小便，最後靠著意志力爬到外面，鄰居發現後將人送醫，經歷該事件後，曹西平意識到獨居的危險，遂賣掉泰國房子，返回台灣與乾兒子同住。

蘇哲永在臉書粉專指出，老年的孤單不只是心情問題，也是不容忽視的健康議題，可能影響免疫力、睡眠、記憶，甚至增加死亡風險，也會讓長輩更容易陷入憂鬱、退化、與社會脫軌。

另外，2021年調查顯示，台灣每10位長輩中，就有1名長期感到孤單。中山大學也發現，熟悉使用LINE的長者，孤獨感比其他人低20%。長輩習慣傳送長輩圖，不只是打招呼，也是還願意說早安、等身邊親人回話的方式，表示他們仍願意與世界保持連結。

