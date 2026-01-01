曹西平曾擔心孤獨死！ 醫提醒3類人也要留意：應準備「不孤獨」清單

藝人曹西平家中猝逝，享壽66歲。（圖／報系資料照）

66歲資深藝人曹西平2025年12月29日在家中猝逝，過去他曾分享自己獨居泰國一段時間，在家暈倒3天沒人知道，因擔心「孤獨死」搬回台灣與乾兒子同住。對此，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒建議，民眾應該為自己備妥一份「不孤獨備忘清單」，像是結交至少一位「會發現你不見了」的人、遇見至少一個「你願意麻煩的人」等等，「孤獨死，不是死得太安靜，而是活著的時候，太久沒有被世界回應。」

黃軒在臉書粉專發文表示，多數孤獨死的人，生前都不覺得自己「很孤獨」，他們通常會認為「我只是比較安靜」、「我不想麻煩別人」、「大家都很忙，我自己可以」，實際上孤獨死從來不是「一個人住」那麼簡單，它更像是一條隱形路徑，包括「很久沒有人主動問你最近好不好」、「生病時，第一個想到的是『撐一下』」、「習慣把痛、累、怕，往心裡收」、「開始相信：我不重要，沒差」。

黃軒指出，孤獨死並不只有老人需要留意，很多案例也發生在高壓工作者、獨居的中壯年、表面正常且社交功能良好的人，「越是看起來撐得住的人，越容易被世界誤以為『不需要關心』。」

黃軒建議，在這高齡社會中，可以為自己準備一份「不孤獨備忘清單」，並不是為了熱鬧，而是要確保自己不會在世界裡「悄悄消失」：

1、至少有一個「會發現你不見了」的人

不需要很多人選，1個就夠，如果3天沒出現，那個人會覺得怪；如果沒回訊息，對方會再敲一次；生病時對方知道。黃軒認為，如果現在腦中浮不出任何名字，這不是失敗，「而是提醒你，該補這一格了。」

2、有一個「固定時間的存在證明」

不是聊天，是節律，像是每週1次固定電話、固定去的咖啡店貨市場、固定健身與散步路線，以及用LINE說早安，這不是為了社交，而是讓世界知道「你還在運作」。

3、生病時，你「不會只對自己說」

請誠實問自己，發燒、痛、心悸時會跟誰說？還是只會想「忍一下就好」？孤獨最危險的時刻，不是沒人，而你習慣什麼都不說。

4、至少一個「你願意麻煩的人」

真正的連結，不是客氣，是你敢請他幫你一個小忙，你不會因為聯絡他而內疚。

5、有一個「被你照亮的角色」

不是被照顧，而是被需要。例如一隻固定餵的貓、當一個學生、一個等你出現的社群，因為「被需要」，會讓人活得比較不容易放棄。

6、你的生活，有「聲音與回應」

你會笑出聲，你會跟人說話，你不是整天只聽自己的腦內旁白，若是長期無聲的生活，會讓人慢慢變透明。

7、有一個「萬一怎麼了」的備案

這不是悲觀，而是成熟，像是要有確定的緊急聯絡人；藥物、疾病資訊有人知道；門禁、聯絡方式不只你一人知道。這些不是為了死亡，而是為了不被拖太久才被發現。

黃軒強調，「不孤獨，不是有人陪你到最後一刻，而是你在世界裡，一直都有被點名。孤獨死，不是死得太安靜，而是活著的時候，太久沒有被世界回應。」

