曹西平曾擔憂「孤獨死」卻不幸成真 42%過世3天後才被發現

資深藝人曹西平不幸病逝，被乾兒子發現時已明顯死亡，身體已僵硬且出現屍斑，他過往受訪時曾擔心自己會孤獨死，沒想到最終一語成讖，令人唏噓。隨著高齡化、少子化情況，孤獨死也愈來愈多，據統計，台灣孤獨死42%死亡3天後才被發現，8天以上占12%，最久更達26天。

資深藝人曹西平不幸病逝，被乾兒子發現時已明顯死亡，身體已僵硬且出現屍斑。(圖/翻攝自臉書)

曹西平曾提到，自己過去曾在泰國獨居，在家昏迷3天失禁沒人知，「尿尿整個尿在沙發上，是我爬到門邊、打開門縫讓鄰居發現，我（當時）覺得我應該會死在泰國。」後來曹西平搬回台灣與乾兒子同住，他當時感謝乾兒子與其女友願意與他一起住，曾說，「四哥非常謝謝他們願意來跟我同住，讓我非常有安全感，不再覺得一個人的孤單。」

不過，據了解昨晚乾兒子發現曹西平倒臥家中時，身體已僵硬且出現屍斑，顯見過世已有一些時間，似乎最終還是「孤獨死」。

近期統計台北市每年的「孤獨死」長者破百人，42%孤獨死長者死亡3天後才被發現，8天以上占12%，最久達26天。(圖/中天新聞)

高齡化浪潮下，「孤獨死」現象更頻繁。北市議員洪健益曾表示，近期統計台北市每年的「孤獨死」長者破百人，42%孤獨死長者死亡3天後才被發現，8天以上占12%，最久達26天。

根據衛福部統計，全台獨居長者人數推估約有5萬人，衛福部認為該數據「嚴重被低估」，已編列62億，與內政部合作，預計自明年起，二年內完成全台首次「獨居長者概況調查」，並依照顧需求分級，銜接問安、裝預警設備等服務，降低孤獨死案件。

