曹西平曾放話「錢不讓姓曹的碰」想將遺產全給乾兒子！ 律師嘆：沒那麼簡單

曹西平在家中猝逝，享壽66歲。（圖／翻攝自臉書／曹西平的粉絲愛團）

資深藝人曹西平（四哥）淡出演藝圈，轉將重心投入經營副業，然而昨天（29日）深夜卻傳出他陳屍三重住處，被34歲吳姓乾兒子Jeremy發現時，已無生命跡象，最終享壽66歲。據悉，曹西平與兄弟、親人關係不睦，他生前曾在節目上表態不會把財產留給曹家人，強調已立遺囑，要把遺產全留給乾兒子，但律師張正勳認為，雖然乾兒子很可能拿到遺囑分配的大部分，兄弟姊妹仍可依法主張「特留份」強制領走一些錢。

張正勳在臉書粉專發文表示，曹西平生前曾說出「我的錢，絕不讓姓曹的人碰」、「我已經立好遺囑，全部留給照顧我的乾兒子」，雖然聽起來相當豪爽，但依據《民法》繼承制度，實際執行時並沒有那麼簡單。

「乾兒子，在法律上是誰？」張正勳指出，在現行法律裡，乾兒子不是法定繼承人，因為沒有收養關係、血緣、婚姻，而法律只認血、婚及收養關係，其他的都只能都叫「感情」。至於誰有繼承權？張正勳說，曹西平沒有子女，父母也已過世，配偶不存在，依《民法》繼承順序，兄弟姊妹將直接上位，即便生前感情不睦、多年不往來，或是當事人心裡覺得「他們不配」，法律還是會承認「他們有份」。

關於遺囑的作用，張正勳提及，遺囑其實有用，但不是一般人所想像的「全拿走」，這是由於《民法》設有「特留份」制度，簡單來說就是可以討厭某個人、不聯絡也不愛，但不能一毛錢都不留給那個人；以兄弟姊妹為例，他們至少可以拿到「應繼分的3分之1」，所以到時候乾兒子很可能拿到遺囑分配的大部分，而兄弟姊妹可以依法主張「特留份」，強制切一塊走。

張正勳指出，近來高齡、未婚、無子女者越來越多，兄弟姊妹間早已分居各地，通常真正照顧人的往往不是「法定親屬」，因此也開始有人主張應該調整、廢除兄弟姊妹的「特留份」。張正勳也認為，法律如果只保護「身分」，卻無視「實際照顧關係」，最後保護的往往是冷漠的身分關係，而不是被繼承人的意志。

另外，根據《三立新聞網》報導，新北市經紀人公會理事長、金門地政士事務所所長蕭琪琳提到，依台灣現行法令，法定繼承人會有所謂的「特留份」，這是指如果有2位以上繼承人，縱使立好遺囑，指定某位繼承人接收全部財產，其他繼承人仍可主張並取得自己原本繼承持份的2分之1。

蕭琪琳舉例，曾有一名育有3子的老婦，想將遺產指定留給最孝順的小兒子，也確認立好遺囑了，但蕭琪琳告訴她，另外2個兒子必須先簽署未來拋棄繼承同意書，再找法院認證的公證人進行公證，未來才不會有相關糾紛，否則那2個兒子還是能依現行法令拿到部分遺產。

蕭琪琳坦言，台灣法律早年是參考歐陸法系，如今他國大多早已完成修法，台灣卻仍保留「特留份」制度，讓人民財產繼承意志失去自主權。

