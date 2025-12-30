曹西平曾獨居泰國「倒地3天」 大小便失禁就地解決

曹西平生前有段時間曾在泰國獨居。（圖／東森新聞）





資深藝人曹西平（四哥）過去憑藉敢言嗆辣性格闖蕩演藝圈，昨（29）日傳出他在家中猝逝，享壽66歲。過去他有一段時間獨居泰國，全身癱軟倒地3天，連大小便都只能就地解決。

2親友離世 隻身赴泰國

曹西平2022年6月時曾發文表示，父親和情同兄弟的助理阿凱相繼離世，憂鬱症變得嚴重幾乎睡不著，因此決定一個人隻身前往泰國定居，更悲觀表示「他們都不知道我的所有一切，如果有天我安息了，也不會有人知道我是誰。」

正當他猶豫很久才決定要回國，沒想到海關一眼就認出他，和他說歡迎回來，空服員也向他說「曹先生晚安」，他苦笑說這輩子要淡出應該有難度，不管他變老變醜變胖，依然還是有人可以認出來他，也感謝大家的愛護。

泰國倒地3天全身癱軟受困

資深媒體人胡孝誠2022年11月在《健康2.0》節目透露，曹西平過去獨自前往泰國居住，沒想到某天起床時，突然感覺全身無力，整個人瞬間癱軟在地，當時他雙腿無法動彈，無論如何使力都站不起來，就這樣孤立無援地受困在住處整整3天。

當時曹西平連起身的力氣都沒有，因為無法移動到廁所，大小便只能被迫在原地解決。最後是憑著意志力，一點一滴朝門外爬行，幸好鄰居及時發現異狀，趕緊將他送往醫院急救，這才從死神手中撿回一條命。

搬回台灣和乾兒子同住

歷經這次「死裡逃生」的恐怖經驗，曹西平心有餘悸也決定搬回台灣定居，並與乾兒子Jeremy及其女友共同生活，曹西平事後也感性發文向乾兒子致謝，「謝謝孩子們（八年級生）願意來跟我同住，讓我安心一點，不然誰要跟老頭子住在一起，死了都沒人知道。」



