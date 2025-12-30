曹西平曾癱軟倒3天「全尿地上」 去年曾感嘆：走路都靠意志力

以墨鏡、哨子與「醜八怪」口頭禪聞名的資深藝人曹西平，29日深夜10點多被乾兒子發現陳屍於新北市三重住處，警消到場確認已出現屍斑與僵硬情形，明顯死亡多時，享壽66歲。目前僅知曹西平是因為內科疾病而過世。

曹西平生前健康狀態不佳，曾經倒在家３天都起不來。（圖／翻攝曹西平的粉絲愛團）

資深媒體人胡孝誠過去曾表示，曹西平2005年曾離開演藝圈，跑到泰國定居，有一天起床後身體癱軟無力，癱在地上沒有力氣，雙腿無法動彈，想站起來也沒有力氣，連小便都爬不起來，最後尿在地上3天都無法出門。胡孝誠指出，曹西平後來靠著內心意志力爬出去，被鄰居發現才得以救回一命，曹西平也因此害怕獨居危險，便將泰國房子賣掉回台灣。

台北醫院神經外科主任丁賢偉在節目中表示，突然昏倒常見的原因大致可分為四種，包括心律不整，當心臟跳動不規律時就會產生「血栓」，打到腦裡面會出現暫時性的缺血中風，嚴重還可能導致猝死。二是迷走神經暈厥，當迷走神經發生異常狀況會突然一下心臟痙攣，患者可能因此陷入昏迷。三是腦血管疾病，常見的腦血管問題包含出血性中風、阻塞性中風，而暫時性腦缺血是大型中風的前兆。四是直立性低血壓，又叫做「姿態性低血壓」，當人體從臥姿改變成站姿，心臟不夠力把血液打到腦部，出現頭昏、暈眩、意識不清楚等不適。

此外，曹西平去年受訪時也曾感嘆，自己年紀大了常常走一小段路就需要休息五分鐘才能繼續前進，當時曹西平說，冷颼颼的天氣裡一個人走路上下班「都是靠意志力撐著」，正因為如此有機會就要多多走路，「越冷越走越堅強」，也顯見健康狀態不佳。

曹西平去年曾感嘆走不動，醫師表示心肺功能出狀況也可能導致走路易喘。 （示意圖／Pixabay）

長安醫院復健科主治醫師詹益承指出,「走不動」這種自訴症狀實際上牽涉層面廣泛，從關節、肌力、神經系統到心肺功能都可能是原因。他建議民眾可進行簡單自我測試，從一樓走樓梯上二樓，若感覺很喘可能是心肺能力不足，腳痠則代表乳酸堆積、代謝不良，若有疼痛警訊則可能是退化性關節炎。

詹益承表示，走路是人體遠端神經將地面反作用力與觸覺、本體感覺傳送到大腦，再由大腦整合資訊後發號施令、透過周邊神經傳令並指揮肌肉的一連串動作控制。以國人相當高的糖尿病發生率來說，併發的末梢神經病變也會影響足部的感覺與反應，腳麻、走不動都是臨床上很多糖友的主訴，需要穩定控制血糖來改善。另外，若是有坐骨神經痛、腰椎椎孔狹窄與神經根壓迫問題，亦會導致舉步維艱。

心肺功能欠佳也會導致走路會喘、胸悶，詹益承表示，若心臟功能受損供給全身的血液循環變差，肌肉就沒有足夠能量收縮；而肺部功能受損則是提供全身的氧氣不足，亦使肌肉無法有效率地被使用，皆會導致無力感與喘。

