曹西平曾盼親密助理送終 出雙入對傳曖昧「扼腕對方先走一步」

曹西平曾和助理阿凱感情深厚。（圖／中時資料照；黃柏榮攝）

出道43年的曹西平早年以歌手身分出道，與包偉銘等人齊名為最受歡迎的動感歌手，他一生未婚，曾在節目上表示主因是「已經過了衝動的年紀」。而他2010年曾被拍到與當時30多歲的助理阿凱出雙入對飄曖昧氣息，他不諱言雙方感情好，還點名希望自己的後事由阿凱來辦，沒想到阿凱卻因猛爆性肝炎過世，先走一步，成為曹西平生前最大遺憾之一。

15年前狗仔拍到曹西平與阿凱逛街，後來他坦言對方是他助理，甚至還帶阿凱一起上節目錄影，爆料阿凱當過《台灣變色龍》、《玫瑰瞳鈴眼》的臨演；曹西平當時更說，自己曾有極端念頭、想不開，是阿凱鼓勵他振作、走過低潮期，甚至陪曹西平一起瘦身、量體重。

曹西平曾帶阿凱一起上節目錄影。（圖／黃柏榮攝）

曹西平說：「之前家裡出事，覺得我的人生到底在幹嘛，不停靠吃消除壓力，體重暴增至108公斤，就連路人都看不下去，罵我是胖子。」如果不是阿凱的幫忙不可能走到今天，他也說：「沒有阿凱就沒有今天的曹西平，我現在就是為了他而活，死後也希望能由他親手送到墓園。」希望自己的身後事能交給阿凱打理，阿凱則笑說：「搞不好我比你先走。」沒想到竟然成真。

阿凱過去扶持曹西平走出低潮。（圖／黃柏榮攝）

2011年，阿凱因猛爆性肝炎引發多重器官衰竭驟逝，曹西平備受打擊，說阿凱本來計畫隔年幫他辦封麥演唱會，讓他不知道怎麼還有心情表演，至於兩人關係，曹西平說：「阿凱的爸爸是我朋友，年紀差異我們當不成父子，就當兄弟，他是我的家人，照顧我的生活起居，也是鼓勵我重生的心靈導師。有他，我這一輩子也夠了。我們關係不是大家想像中的那樣。」

2016年曹西平舉行演唱會，想到阿凱依舊難過落淚。（圖／粘耿豪攝）

曹西平當時也分享，阿凱彌留時，他曾透過手機對阿凱喊話說「你交代我的事，我會幫你做，你去當快樂天使，不要操心。」此時趨近一直線的心電圖跳得激烈，仿佛阿凱收到訊息，徒留曹西平不捨和難過：「怎這麼快，造化弄人！」而曹西平的演唱會計畫一直到2016年才實現，當時他在台上想到阿凱，還是忍不住數度感傷痛哭，可見兩人真摯感情。

